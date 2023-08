La Roma Eco Race è un rally di regolarità dedicato ai veicoli ibridi, elettrici e alimentati con carburanti alternativi. Si terrà nel weekend del 15 e 16 settembre e inizierà nel centro di Roma, da via Appia Antica, luogo dal quale le auto sfileranno alla volta dei Castelli Romani per poi fare ritorno nella Capitale il giorno successivo.

La partecipazione è aperta a tutti, purché a bordo di un mezzo ecologico. Le iscrizioni hanno preso il via il 15 agosto e termineranno l’11 settembre e registrarsi è semplice: si può fare online attraverso una procedura guidata realizzata dalla stessa Aci Sport. Scopriamo i dettagli.

Roma Eco Race, cos'è

Come anticipato, la prima Roma Eco Race altro non è che un rally di efficienza, aperto a tutte le auto ecologiche e valida per il trofeo dedicato alle energie alternative Green Challenge Cup di Aci Sport.

Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di una competizione che si pone come obiettivo quello di promuovere e diffondere la mobilità sostenibile, nonchè la sicurezza stradale: il principio sul quale si basano gli ecorally di regolarità, infatti, è proprio il rispetto del codice della strada, svolgendosi le competizioni su strade aperte al traffico.

Ad affiancare in qualità di main sponsor gli organizzatori - Automobile Club Roma e Punto Gas - ci saranno diversi sponsor, tra cui Sara Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale della manifestazione e diversi concessionari del territorio.

La locandina ufficiale dell'evento

Roma Eco Race, come partecipare

Partecipare alla prima Roma Eco Race è semplice. Le auto ammesse sono tutte quelle ibride, elettriche e alimentate con carburanti alternativi (anche GPL, metano e biometano). Per iscriversi è sufficiente seguire la procedura on line messa a disposizione da Aci Sport.

La lista delle auto ammesse:

Categoria Elettriche : BEV (Battery Electric Vehicles);

: BEV (Battery Electric Vehicles); Categoria Ibride *: HEV (Hybrid Electric Vehicles, ibride full e mild), PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicles, ibride ricaricabili), EREV (Extended Range Electric Vehicles, ibride full con extended range);

*: HEV (Hybrid Electric Vehicles, ibride full e mild), PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicles, ibride ricaricabili), EREV (Extended Range Electric Vehicles, ibride full con extended range); Categoria GPL con motori a combustione interna (Bi-fuel/Dual-fuel GPL);

con motori a combustione interna (Bi-fuel/Dual-fuel GPL); Categoria CNG con motori a combustione interna (Bi-fuel/Dual-fuel CNG);

*Le auto della Categoria Ibride con impianti retrofit GPL/CNG concorreranno nelle rispettive categorie GPL/CNG. La competizione è aperta anche ai prototipi, purché regolarmente targati e comunque omologati per la circolazione su strade aperte al pubblico. Non sono ammesse targhe prova.

Alla prima Roma Eco Race parteciperemo anche noi di Motor1.com Italia con la nostra Tesla Model 3 Hot Wheels. Dunque per saperne di più non resta che attendere alcune settimane.