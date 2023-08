La 812 Competizione è tra le Ferrari più esclusive degli ultimi anni. Realizzata solo in 999 esemplari come coupé e 599 nella carrozzeria A (come "Aperta"), questa declinazione speciale della Superfast porta all'estremo le prestazioni offerte dal 6.5 V12.

Tuttavia, Novitec non si è accontentata ed è riuscita a sprigionare tutto il potenziale del 12 cilindri rimasto nascosto. Ecco, quindi, la 812 Competizione più potente di tutte da 866 CV.

Una "voce" ancora più presente

Il focus principale del tuning di Novitec riguarda proprio il V12, che nella 812 Competizione di serie tocca gli 830 CV e 692 Nm di coppia. Grazie ad un nuovo impianto di scarico realizzato in Inconel (una lega metallica leggera utilizzata anche in Formula 1) e placcato in oro, la Ferrari tocca ora gli 866 CV e i 711 Nm.

Ferrari 812 Competizione by Novitec

Oltre ad aumentare la potenza, l'impianto rende ancora più aggressivo il posteriore della Ferrari, con due grandi terminali da 120 mm dotati di una valvola a controllo elettronico per regolare il sound.

Nuove "scarpe" e nuove sospensioni

Al di là delle modifiche tecniche, la 812 Competizione presenta una serie di novità estetiche. Per esempio, troviamo i cerchi in lega della Vossen da 21" all'anteriore e 22" al posteriore, con un design esclusivo caratterizzato da cinque razze e una colorazione nera (anche se il cliente può anche scegliere altre tinte).

Ferrari 812 Competizione by Novitec

Ci sono poi nuove aggiunte, con uno splitter leggermente più grande e una nuova zona posteriore. Inoltre, Novitec mette a disposizione un upgrade per le sospensioni, che possono abbassare l'altezza della vettura di 25 mm, mentre il Front Lift System consente di sollevare l'auto di 40 mm per affrontare meglio dossi e rampe.

Infine, non mancano le personalizzazioni degli interni. Anche qui i facoltosi clienti di Novitec possono scegliere tra numerose possibilità di rivestimenti per la Ferrari, dalla pelle all'alcantara, passando per le modanature in fibra di carbonio.