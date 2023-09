Tra i vari modelli inseriti nella gamma MG c’è anche l’ultima generazione del SUV medio EHS, di recente sottoposto a restyling di metà carriera: a settembre, il modello, dotato di motorizzazione ibrida plug-in, può ancora contare sugli ecoincentivi statali con rottamazione.

Guardando gli importi, la MG EHS con il 1.5 T-GDI PHEV in allestimento Comfort, dal listino di 35.190 euro, ha un prezzo scontato di 34.540 euro.

Con un anticipo di 14.560 euro, si pagano poi 35 rate mensili da 239 euro (TAN 6,96%, TAEG 8,37%); al termine c’è poi la maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, di 18.660,90 euro.

Nell’esempio non è indicato un limite chilometrico, ma in compenso sono comprese due complete assicurazioni: la prima riguarda incendio, furto, cristalli, atti vandalici ed eventi naturali, mentre la seconda prevede garanzie Kasko pneumatici e assistenza stradale.

Vantaggi

Già il prezzo di attacco che MG propone per la sua EHS ibrida plug-in è piuttosto competitivo in rapporto alla categoria di vettura; se poi aggiungiamo l’Ecobonus statale e lo sconto, i valori si riducono ulteriormente. La rata di 239 euro include anche varie assicurazioni, che non sono comunque obbligatorie.

Svantaggi

Nell’esempio manca qualche indicazione utile, come il limite chilometrico o il costo in caso di esubero.

In sintesi