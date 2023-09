In Giappone esiste ormai da più di cinquant'anni una linea di berline extra lusso e limousine con autista che Toyota costruisce col nome di Century, ma da oggi a questa gamma destinata ad ambasciatori, politici e capitani d'industria si aggiunge un'inedita Century SUV.

La versione rialzata della Century, che è già ordinabile in terra nipponica e sarà commercializzata entro la fine del 2023, si presenta come un maxi SUV lungo 5,20 metri con uno stile squadrato e imponente che ricorda per certi versi la Rolls-Royce Cullinan. Non a caso il SUV inglese extra lusso sembra l'unico concorrente diretto della Century.

Stile imponente e massima cura per i dettagli

Al di là degli oltre cinque metri di lunghezza, la nuova Toyota Century, che si affianca alla classica versione berlina, sfoggia un'altezza di 1,80 metri e una larghezza di 1,99 metri, il tutto partendo da un abbondante passo di 2,95 metri.

Toyota Century SUV, la versione con portiera posteriore scorrevole

Le linee squadrate e massicce partono dal frontale con fari che raccolgono quattro luci (come in coda), grande griglia di forma quasi rettangolare su cui spicca il logo della fenice. Questo, come molti altri dettagli esterni, è realizzato a mano dagli artigiani che lavorano nella linea produttiva Toyota di Tahara, in Giappone.

Toyota Century SUV, la vista posteriore

La cura per le finiture e la lucidatura di tutte le parti esterne fanno parte del principio di massimo lusso e personalizzazione racchiuso nel progetto Century, anche in versione SUV.

Massimo relax alla giapponese

La stessa "ossessione" per la qualità e la finitura impeccabile si ritrova nell'abitacolo che propone quattro sedili con poltrone posteriori completamente reclinabili, rinfrescate e un impianto audio premium pensato per riprodurre la qualità sonora di una sala da concerto.

Toyota Century SUV, le poltrone posteriori Toyota Century SUV, il posto di guida

Non manca poi una grande portiera posteriore che si apre fino a 75 gradi e offre una grande maniglia per facilitare l'entrata e l'uscita dei passeggeri. Il posto di guida è pensato per rendere funzionale e pratico l'utilizzo da parte dell'autista. Il tutto per sfidare la Rolls-Royce Cullinan, rivale diretto citato dalla casa giapponese.

Ibrida plug-in da 451 CV

Il cuore della Toyota Century SUV è il motore 3.5 V6 ibrido plug-in che sviluppa 451 CV e ha quattro ruote motrici e sterzanti, oltre all'inedita modalità Rear Comfort che aumenta la comodità dei passeggeri posteriori, anche in frenata.

Toyota Century SUV, il sistema ibrido plug-in

La piattaforma TNGA GA-K è la stessa delle Toyota Grand Highlander e Lexus TX americane, ma con miglioramenti a livello di rigidità torsionale e comfort di viaggio, in particolare per la parte posteriore dell'abitacolo.

Toyota Century SUV, la vista frontale

In Giappone il prezzo base della nuova Toyota Century è di 25 milioni di yen, pari a circa 158.000 euro al cambio attuale, ma non è ancora dato sapere se il SUV extra lusso verrà venduto anche in altri mercati.