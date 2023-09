Come saranno le auto del futuro? Capirlo con certezza non è affatto semplice, ma per farsi un'idea si può "sbirciare" nel catalogo dei nuovi prodotti offerti dai costruttori di componenti.

Proprio come abbiamo fatto noi al Salone di Monaco 2023, nello stand di Continental, tra le maggiori aziende, oggi, fornitrici di parti elettriche ed elettroniche alle case auto. Ecco quello che abbiamo scoperto.

Auto sempre più digitali

Come si può vedere nel video che trovate qui sopra - e come già sappiamo guardando ai trend degli ultimi anni - molto girerà intorno a moderni sistemi di infotainment, ad abitare in monitor sempre più grossi e definiti per poi fare a meno anche di schermi, per essere proiettati direttamente sulla plancia.

Non mancheranno naturalmente anche sistemi di assistenza alla guida precisi al millimetro, a sfruttare sensori, telecamere, radar, lidar & co, assieme a connessioni 5G per latenza ridotta al minimo.

L'head up display per il cruscotto sviluppato da Continental

Ma non solo. Il mondo della mobilità a zero emissioni, infatti, richiederà uno sforzo anche dal punto di vista dell'efficienza. E a tal proposito la stessa Continental espone all'IAA 2023 gli pneumatici di domani che equipaggeranno le auto elettriche in un futuro non troppo lontano, così come freni posteriori a tamburo e a disco non dotati di liquido di azionamento, gli stessi di cui avevamo parlato alcuni mesi fa in occasione della presentazione della nuova pinza per auto elettriche.

Le gomme Continental al Salone di Monaco 2023 I freni Continental al Salone di Monaco 2023

Un nuovo infotainment

Come potete vedere nel video, la cosa che ha maggiormente catturato la nostra attenzione all'interno dello spazio Continental è un prototipo di Volkswagen ID.Buzz dotato di un innovativo sistema di infotainment basato su Android, con una head unit (unità centrale di controllo) in grado di accogliere tutte le maggiori funzioni, semplificando di molto il lavoro di progettazione e costruzione.

Si tratta di qualcosa di fondamentale oggi, in un'era in cui i componenti sono sempre più difficili da realizzare e reperire, a causa anche della crisi dei chip, ed efficientare il livello di tecnologia e il numero di centraline presenti all'interno delle nuove auto è sempre più importante.