Hyundai rimane fedele alla formula del Voucher permuta o rottamazione, da scaricare dal sito, in modo da aumentare anche a settembre i vantaggi del finanziamento con mini rate Super Hyundai Plus: vediamo un esempio sulla nuova Kona full hybrid.

La Hyundai Kona HEV X-Line costa 34.500 euro, escluse IPT e PFU, e trattandosi di una full hybrid tradizionale non può contare a settembre sugli ecoincentivi statali.

Hyundai propone allora uno sconto di promo finanziaria pari a 1.750 euro, più altri 1.150 euro con il Voucher, che è valido se si dispone di una vettura in permuta o da rottamare.

In questo modo, il prezzo iniziale è di 31.600 euro, e quindi l’anticipo da versare è di 6.730 euro e le rate mensili sono 36 da 188,81 euro (TAN 4,95%, TAEG 6%).

C’è poi la rata finale di 22.060 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Non ci sono altri servizi inclusi, a parte la garanzia di 5 anni su tutte le Hyundai e varie formule di manutenzione programmata a pagamento.

Vantaggi

Con il Voucher Hyundai per un modello recente come la nuova Kona Hybrid si arriva ad un totale di 2.900 euro di sconto, che consente di mantenere bassi gli importi, come la rata mensile inferiore ai 195 euro anche includendo le spese

Svantaggi

Nell’esempio non sono compresi altri servizi aggiuntivi, come manutenzione o assicurazioni, se si esclude la garanzia già estesa a 5 anni anche senza promozione.

In sintesi