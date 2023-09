Per i brand è un momento di cambiamenti importanti, non solo dal punto di vista delle scelte strategiche, ma anche d’immagine.

A tal proposito, sono tanti i marchi che hanno presentato un nuovo logo nell’ultimo periodo. Alcune Case, però, hanno preferito un approccio più “silenzioso” mostrando il loro simbolo aggiornato direttamente su un nuovo modello. E’ il caso di Ford con l’F-150 restyling.

Piccoli dettagli che fanno la differenza

Sulla nuova edizione del pick-up più venduto al mondo troviamo un logo dal design semplificato. La forma è sempre quella classica dell’Ovale Blu, ma al posto degli accenti cromati è presente un bordo bianco. Inoltre, la scritta Ford è leggermente più grande e, in generale, il logo pare avere un disegno più bidimensionale rispetto alla versione precedente.

Ford F-150 Platinum 2024

Stranamente, la Casa americana non ha annunciato ufficialmente questo cambiamento, anche se Rob Brancheau – progettista dei colori e dei materiali per l’F-150 – ha confermato a Car and Driver che il logo è effettivamente nuovo. È probabile che nei prossimi mesi lo vedremo anche su tutti gli altri modelli della gamma Ford, pure quelli commercializzati in Europa.

Il nuovo logo Ford

Le prossime novità Ford

Di novità marchiate Ford ne sono in arrivo parecchie nei prossimi mesi. Dalle nostre parti sono ormai pronte a sbarcare la nuova Mustang (con motori 2.3 Ecoboost e 5.0 V8) e la Bronco in tiratura limitata e solo a quattro porte.

La Ford Explorer elettrica arriverà nel 2024

Più avanti vedremo anche l’Explorer elettrica (il cui lancio sta subendo un ritardo di 6 mesi) e il restyling della Puma. Per quanto riguarda quest’ultima, oltre alle motorizzazioni termiche è attesa anche una variante 100% elettrica.