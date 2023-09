Tra le Aston Martin più estreme della storia c’è sicuramente la Valkyrie. L’hypercar britannica fa battere il cuore tanto appassionati quanto ai VIP di tutto il mondo, ma per gli incontentabili c’è una variante ancora più esagerata ed esclusiva: è l’AMR Pro, realizzata in soli 40 esemplari e destinata unicamente all’utilizzo in pista.

Tutte queste Aston Martin sono già state vendute, ma da RM Sotheby’s è in vendita uno dei primissimi esemplari “usati”.

La più esclusiva di tutte

Rispetto ad una Valkyrie “normale”, l’AMR Pro può vantare un passo più lungo di 38 cm, una larghezza superiore di 96 mm all’anteriore e 115 mm al posteriore e un’aerodinamica ancora più elaborata.

Infatti, l’intero pacchetto aerodinamico ha allungato l’Aston Martin di 27 cm per generare il doppio della deportanza. Così, l’AMR Pro può sostenere accelerazioni laterali superiori a 3 g, quasi come quelle di una Formula 1.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro in vendita da RM Sotheby's

Rispetto al progetto originale, la variante da pista utilizza una serie di materiali leggeri come fibra di carbonio e Perspex rispettivamente per carrozzeria e finestrini. In totale, l’AMR Pro è più leggera di 150 kg e, nel complesso, fa segnare sulla bilancia meno di 1.000 kg.

Niente male per un’auto che utilizza un 6.5 V12 Cosworth da oltre 1.000 CV capace di spingere fino a 11.000 giri.

Come nuova

L’esemplare in vendita è stato guidato solamente una volta dall’attuale proprietario. Gli unici chilometri percorsi dall’Aston Martin sono stati nel circuito internazionale del Bahrain, tra l’altro sotto l’occhio dei tecnici della Casa. Questa Valkyrie AMR Pro, quindi, è pari al nuovo in tutto e per tutto.

Gli interni dell'Aston Martin Valkyrie AMR Pro

Il costo di questa belva? Su RM Sotheby’s si rimanda ad una trattativa privata, anche se pensiamo che il prezzo sia ben superiore ai 3 milioni di euro dichiarati per la Valkyrie “stradale”.