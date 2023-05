Aston Martin ha iniziato a produrre la Valkyrie 18 mesi fa. Questa supercar non ha nulla da invidiare a nessun'altra in circolazione e sembra la protagonista di un film di fantascienza. Non ne esistono molti esemplari al mondo, appena 150.

È quindi piuttosto rara, ma un nuovo video riprende la supercar che sfreccia sul circuito di Hockenheim, in Germania, scatenando tutta la furia del suo motore V12, che non è un propulsore qualsiasi.

A tutta velocità

La Valkyrie utilizza un motore V12 da 6,5 litri sviluppato da Cosworth, che è già di per sé entusiasmante. Raggiunge gli 11.000 giri al minuto ed eroga la potenza di circa 1.000 cavalli. Numeri enormi, abbinati a una carrozzeria leggerissima in fibra di carbonio, ai bracci trasversali delle sospensioni anch'essi in fibra di carbonio e al parabrezza e ai finestrini laterali in Perspex, la moderna evoluzione del plexiglass.

La velocità massima supera i 400 km/h, ma non nel video, dove sfreccia sul circuito di gara con il V12 completamente scatenato, con un suono davvero demoniaco.

Verso il futuro

Mentre ammiriamo la Valkyrie, cresce l’attesa per la DB12 che sarà contraddistinta da un nuovo stile e, come da tradizione, da motori V8 e V12 non elettrificati. La nuova super sportiva di riferimento di Gaydon sarà presentata il 24 maggio ed è stata anticipata da un teaser.

Questa estate, invece, la Casa di Gaydon metterà in chiaro i prossimi passi della sua strategia per l’elettrificazione, presentando una gamma completamente rinnovata. Tra le novità assolute ci sarà anche la prima elettrica del marchio, che potrebbe essere un SUV o una sportiva imparentata con DBS, Vantage o DB11. Continuate a seguirci per saperne di più.