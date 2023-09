La nuova Fiat 600e sta per arrivare nelle concessionarie di tutta Italia. Nei giorni scorsi, infatti, è iniziato da Torino il tour dedicato a scoprire il nuovo B-SUV, che nelle prossime settimane si sposterà in altre 127 tappe. In ogni concessionario saranno presenti 15 specialisti, divisi in 5 team.

Il tour nazionale

Il tour, chiamato The Italian Upgrade, è iniziato in questi ultimi giorni di settembre. In base a quanto comunicato da Fiat, nelle prossime settimane si sposterà in tutta Italia, trasportando auto e materiali con 5 veicoli commerciali speciali allestiti per l'occasione.

In ogni concessionaria i clienti troveranno diverse auto ad attenderli, che potranno essere scoperte e provate dal vivo. Nel corso di ogni evento ci saranno due sessioni di appuntamento “one to one”, la mattina e il pomeriggio, durante le quali i clienti che attendevano di vedere l'auto per finalizzarne l’acquisto potranno preordinarla. A seguire, in serata, avranno luogo i Private Party serali.

Il tour italiano per scoprire la Fiat 600e

Il progetto prevede che a ogni sosta del tour sia presente in concessionaria un’installazione modulare, ideata per raccontare la storia dietro il progetto della Fiat 600, nonché la correlazione con la Dolce Vita e con la "sorella" minore Fiat 500e.

Dove e quando andare

Per scoprire le date del tour previste per la propria città bisogna accedere al sito dedicato, in cui successivamente si deve inserire il proprio CAP di residenza. Una volta dato l'invio, si verrà reindirizzati in una schermata con i recapiti del concessionario più vicino, da contattare telefonicamente per prendere un appuntamento.

Quanto costa la Fiat 600e

In occasione del tour italiano e fino al 30 settembre, la Fiat 600e può essere finanziata con la formula Fiat Go-Electric, che consente di sostituirla con una nuova auto del brand (quindi anche ibrida o semplicemente termica) ogni anno, per venire in contro a eventuali esigenze di vita mutate degli automobilisti.

Scegliendo invece le formule di acquisto ordinarie, il nuovo B-SUV italiano può essere portato a casa con un prezzo di partenza di 24.950 euro per la versione d'accesso, un valore che può arrivare fino a 40.950 euro per la versione di lancio La Prima.

In mezzo, infine, si posizionata la versione speciale RED, il cui prezzo tutto compreso è di 35.950 euro, ma che può essere finanziata con una rata di 199 euro al mese.