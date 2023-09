Per Skoda la nuova Kodiaq è un prodotto strategico. La generazione uscente rappresenta il più popolare sport utility vehicle del marchio ceco, con ben 841.900 unità vendute dal suo lancio nel 2017 ad oggi.

La seconda generazione, ormai alle porte, deve fare bene o anche meglio. Così, dopo averci mostrato gli interni e dato l'opportunità di provarla in anteprima (qui sotto potete trovare il video), la casa mostra le prime immagini degli esterni.

Design che piace non si cambia

Guardando le immagini è chiaro che la nuova Kodiaq manterrà i doppi fari, come tutti gli altri SUV Skoda. L'impressione generale è che si tratti di un facelift piuttosto che di una nuova generazione, perché lo stile è molto familiare, tuttavia bisogna riconoscere che una linea vincente è difficile da abbandonare.

La gemella Volkswagen Tiguan, invece, ha subito modifiche esterne più sostanziali e sarà venduta esclusivamente a cinque posti per far posto a una Tayron a tre file di sedili, Skoda invece intende offrire la Kodiaq con una scelta tra cinque e sette posti.

Da queste immagini non si direbbe, ma Skoda ha già annunciato che la nuova Kodiaq sarà più lunga di 61 millimetri, mentre il passo verrà mantenuto, con 2791 mm. Nel modello a cinque posti, la capacità di carico sarà aumentata di 75 litri, passando a 910 litri con la panca posteriore ripiegata. Il modello a tre file raggiungerà un massimo di 845 litri. Inoltre, lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori sarà leggermente superiore rispetto al passato.

Gli schizzi ufficiali mostrano poi due diversi design dei fanali posteriori, ma non è chiaro quale sarà disponibile. Il motivo a forma di C si nota su entrambe ed è più evidente sulla vettura gialla, mentre quella argentata ha una barra luminosa che si estende per tutta la larghezza del portellone posteriore.

Prima immagine posteriore della nuova Skoda Kodiaq Seconda immagine posteriore della nuova Skoda Kodiaq

Raramente le case automobilistiche offrono un'auto con due gruppi di luci posteriori, poiché ciò aumenta i costi di produzione, quindi dovremo aspettare per vedere quale dei due sarà installato sul modello di serie.

Come sarà dentro

Mentre gli schizzi suggeriscono che gli esterni rimarranno invariati, l'abitacolo che è stato già svelato rappresenterà una svolta importante rispetto alla Kodiaq di prima generazione. Avrà un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un infotainment da 13 pollici e tre cosiddetti Smart Dials con una diagonale di 1,25 pollici. Questi piccoli schermi saranno configurabili per accedere a una gamma più ampia di funzioni senza ingombrare la console centrale con un sacco di pulsanti.

La plancia della nuova Skoda Kodiaq

Infine, ricordiamo che tra le novità più interessanti della nuova Skoda Kodiaq, c'è il debutto delle motorizzazioni ibride. Le versioni mild hybrid e plug-in hybrid saranno offerte con trazione anteriore e cambio automatico DSG, basate sul motore 1.5 TSI dell'ultima generazione EA 211 Evo 2. Nuova Skoda Kodiaq, la prova in anteprima del prototipo.