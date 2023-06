Tra le novità più interessanti della nuova Skoda Kodiaq, il SUV medio/compatto di seconda generazione di cui conosceremo lo stile definitivo nel 2024, c'è senza dubbio il debutto delle motorizzazioni ibride.

Le versioni mild hybrid e plug-in hybrid faranno per la prima volta parte della gamma di Kodiaq che fino a oggi era conosciuta solo per i suoi propulsori a benzina e diesel.

Entrambe le Skoda Kodiaq ibride saranno offerte con trazione anteriore e cambio automatico DSG, basate sul motore 1.5 TSI dell'ultima generazione EA 211 Evo 2. Scopriamone in anticipo tutte le caratteristiche tecniche, la potenza e le prestazioni.

Skoda Kodiaq, la mild hybrid da 150 CV

La forma di elettrificazione più leggera è quella dedicata alla nuova Skoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV, la mild hybrid col quattro cilindri a benzina da 150 CV. Il motore destinato alla Kodiaq è l'evoluzione di quello già montato su altri modelli del gruppo Volkswagen come la Golf 1.5 eTSI ACT.

Skoda Kodiaq 2024, la vista posteriore del prototipo camuffato

Tra le tecnologie adottate dal motore EA 211 Evo 2 con cilindrata di 1.498 cc c'è il funzionamento a ciclo Miller che riduce i consumi di carburante, il turbocompressore a geometria variabile e dell'ultima generazione della tecnologia di gestione attiva dei cilindri, denominata ACT+.

La nuova Skoda Kodiaq mild hybrid viene offerta con il solo cambio automatico doppia frizione DSG a 7 marce abbinato alla trazione anteriore.

Skoda Kodiaq, la plug-in hybrid da 204 CV

Al top della gamma ibrida della nuova Skoda, di cui qui trovate la nostra video prova in anteprima, c'è la Kodiaq 1.5 TSI iV, la plug-in hybrid da 204 CV complessivi dotata di trazione anteriore e cambio automatico doppia frizione DSG a 6 rapporti.

Skoda Kodiaq 2024, il prototipo su strada

Grazie alla batteria di trazione da 25,7 kWh l'inedita Kodiaq PHEV promette un'autonomia elettrica di oltre 100 km. Per la ricarica dell'accumulatore è possibile utilizzare il caricatore di bordo in corrente alternata fino a 11 kW di potenza, mentre la ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 50 kW.

