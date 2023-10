Le promozioni di ottobre di Fiat presentano un’interessante variazione del consueto finanziamento Contributo prezzo, con mini rata e maxi rata finale: il nome della proposta è Fiat Happiness Formula, e l’esempio che analizziamo riguarda la Fiat Tipo mild hybrid.

La Fiat Tipo 5 porte con il recente 1.5 ibrido da 130 CV riceve prima di tutto uno sconto di 4.850 euro, per cui il listino può scendere da 26.800 euro fino a 21.950 euro.

Lo sconto, oltre che con il finanziamento, si ottiene solo con la rottamazione di un veicolo con omologazione fino a Euro 3.

La proposta a questo punto presenta due vantaggi: l’assenza di anticipo e il salto delle prime due rate; l’importo da pagare, dal terzo mese, è quindi di 359 euro per 57 mesi (TAN 8,75%, TAEG 10,06%).

La rata finale, invece, ammonta a 9.845,5 euro, per un massimo di 50.000 km e 0,1 euro al chilometro da pagare in caso di esubero, con la restituzione o la sostituzione dell’auto.

L’importo comprende un paio di servizi, Identicar per un anno e assicurazione pneumatici, comunque non obbligatori.

Vantaggi

Se già i finanziamenti Fiat consentono di dilazionare bene la spesa, nelle offerte di ottobre come per questa Tipo ibrida c’è in più l’assenza di anticipo e delle prime due rate, un po’ come quando si cercava di far crescere le vendite nel periodo di chiusure per il Coronavirus. Tra l’altro, è pari a zero anche il conto per il rendiconto periodico cartaceo.

Svantaggi

Per ottenere lo sconto massimo occorre comunque un’auto da rottamare con determinate caratteristiche. Il TAEG supera il 10%.

In sintesi