Con un listino che parte da 198.561 euro arriva in Italia la nuova Mercedes-AMG GT Coupé, la supercar della Stella che con la sua impostazione da 2+2, il motore V8 da 585 CV e la trazione integrale sfida apertamente la Porsche 911 Turbo.

La prima versione a debuttare nel nostro Paese è la Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé che monta appunto il motore 4.0 V8 biturbo da 585 CV e 800 Nm, la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile e il cambio automatico multifrizione AMG Speedshift MCT 9G a nove rapporti.

Le prestazioni dichiarate dall'appena commercializzata supercar tedesca includono una velocità massima di 315 km/h e 3,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Premium o Premium Plus

Nella dotazione di serie della Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé in allestimento Premium ci sono i cerchi in lega da 20" a dieci razze doppie, le sospensioni AMG RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio, l’asse posteriore sterzante e l'aerodinamica attiva, oltre al portellone posteriore EASY-PACK con comando elettrico di apertura e chiusura, il climatizzatore automatico a tre zone e la telecamera a 360°.

Mercedes-AMG GT Coupé (2023)

Sull'allestimento Premium Plus che costa 7.600 euro in più (206.161 euro di listino) Mercedes propone anche il tetto panorama, i sedili anteriori Multicontour con funzione di massaggio, il pacchetto energizing Plus, la realtà aumentata per la navigazione MBUX, il gesture control e l'head-up display.

Mercedes-AMG GT Coupé (2023), l'abitacolo Mercedes-AMG GT Coupé (2023), la vista posteriore

Freni carboceramici: 9.150 euro

Tra gli optional più caratterizzanti disponibili sulla nuova Mercedes-AMG GT si segnalano i cerchi fucinati AMG da 21" a razze incrociate in TECH GOLD opaco (4.941 euro), il pacchetto carbonio AMG per gli esterni (5.246 euro), il kit aerodinamico AMG (3.599 euro) e i freni ceramici AMG (9.150 euro).

Mercedes-AMG GT Coupé (2023), il dettaglio dei freni

Non mancano poi il pacchetto assistenza alla guida Plus (2.964 euro), le vernici magno MANUFAKTUR da 7.198 euro, il dispositivo di sollevamento dell'asse anteriore (2.196 euro), il Surround Sound System Burmester High End 3D (4.526 euro) e i sedili posteriori con schienali ribaltabili (1.952 euro).