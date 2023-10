Station wagon, berline, crossover e ora anche una monovolume. La EM90 segna un nuovo capitolo nella storia di Volvo, che per la prima volta guarda con interesse a quello che tanti considerano un segmento in via d’estinzione.

Utilizzando la meccanica della Zeekr 009 (un’altra monovolume elettrica del gruppo Geely), l’EM90 viene anticipata da alcune foto pubblicate sul sito del Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese.

Legame evidente

Non si tratta di un leak o di foto spia. La pubblicazione sul sito del ministero è un passaggio obbligato per tutti i Costruttori prima della commercializzazione di un nuovo modello, con la EM90 che non fa eccezione.

Volvo EM90, le prime foto

Gli scatti mostrano una monovolume dalle forme estremamente simili a quelle della 009, anche se il frontale è completamente diverso. Al posto della monolitica calandra, troviamo una mascherina con logo Volvo e fari inediti, il cui design s’ispira all’EX90.

Le specifiche tecniche parlano di una vettura lunga 5,21 metri, larga 2,02 m e alta 1,86 m, con la possibilità di scegliere configurazioni di cerchi da 19 e 20” e un abitacolo a sei posti.

Per ora è solo a trazione posteriore

Sul sito del ministero cinese si parla solamente di una versione con motore elettrico posteriore da 272 CV. Tuttavia, la Zeekr 009 è venduta anche in una variante dual motor con trazione integrale e 544 CV complessivi, che permettono alla monovolume di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi.

Zeekr 009

Le caratteristiche della batteria della Volvo sono sconosciute. Anche in questo caso, per avere un’idea basta guardare la 009, che è disponibile nei tagli da 116 kWh e 140 kWh, con un’autonomia massima di 822 km nel ciclo CLTC se si sceglie la batteria più grande.

Per tutte le ufficialità del caso, comunque, l’appuntamento è al 12 novembre, quando l’EM90 sarà svelata da Volvo in tutti i suoi dettagli. Prodotta in Cina, potrebbe presto arrivare anche in Europa.