Berline, station wagon, SUV e tra poco anche monovolume. La gamma Volvo è destinata ad allargarsi ulteriormente con un modello inedito chiamato EM90, anticipato da nuove immagini teaser che ne mostrano parte della carrozzeria.

Si tratta della prima sortita della Casa svedese nel mondo delle monovolume e, come da piano di sviluppo, non sarà mossa da motori termici ma esclusivamente da powertrain elettrici. Il debutto è atteso per il 12 novembre 2023.

Cosa si vede

Le foto giocano al "vedo non vedo", mostrando particolari della Volvo EM90 senza però svelarla a figura intera. Spiccano le luci, sia anteriori sia posteriori, con la classica firma luminosa a martello di Thor delle altre Volvo, dalla EX30 alla XC90. Se davanti sono classiche, accompagnate dal logo illuminato, al posteriore sono a sviluppo verticale con i due "martelli" che si incontrano all'altezza del lunotto.

Volvo EM90, le luci anteriori Volvo EM90, le luci posteriori

In generale la Volvo EM90, come si intravvede in una foto, manterrà le classiche linee da monovolume con tetto perfettamente dritto e muso appena accennato, per massimizzare lo spazio interno. A darci un primo sguardo agli interni della EM90 ci avevano già pensato le prime immagini teaser, con la seconda fila composta da due poltrone singole reclinabili. Probabile però che in fase d'ordine si potrà scegliere tra questa configurazione e quella con classico divanetto a tre posti.

Volvo EM90, gli interni

Le domande

Al di là dello stile il grande interrogativo riguarda meccanica e motorizzazioni. Nulla infatti è ancora stato detto su quale piattaforma si baserà la Volvo EM90. Da una parte c'è la SPA2 utilizzata dalla EX90, SUV elettrico di 5,03 metri, dall'altra la SEA della Zeekr 009, monovolume elettrica del brand di proprietà di Geely (che controlla anche Volvo).

Non resta che aspettare il 12 novembre per conoscere ogni dettaglio del nuovo modello della Casa scandinava, pronto a sfidare altre novità come Lexus LM (disponibile con motore full hybrid), Mercedes EQV, Denza D9 e la già citata Zeekr 009.