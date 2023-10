Nissan cambia la gamma dell’Ariya. Il SUV elettrico giapponese cambia posizionamento, con un prezzo di listino che scende a 42.600 euro nella versione Engage. Per Nissan si taglia di un taglio di 8.250 euro rispetto alla gamma precedente, con la possibilità di usufruire di un ulteriore sconto della Casa e degli incentivi governativi.

Così, il prezzo base dell’Ariya può scendere fino a 34.900 euro. Ecco tutti i dettagli.

Si parte con la versione da 63 kWh

L’Ariya entry level in questione è l’Engage con batteria da 63 kWh e motore elettrico anteriore da 218 CV e 300 Nm di coppia, per un’autonomia di 404 km nel ciclo WLTP. Ricordiamo che la gamma si compone anche delle versioni da 87 kWh a trazione anteriore (autonomia massima di 536 km sempre nell’allestimento Engage) e della 87 kWh con trazione integrale e-4ORCE e potenza massima di 394 CV.

Nissan Ariya

Recandosi nelle concessionarie Nissan, i clienti possono acquistare il pacchetto “senza pensieri” di ricarica domestica, comprensivo di Wallbox Pulsar Plus e relativa installazione eseguita da personale certificato.

Grazie al Bonus Colonnine Domestiche messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile avere un rimborso incentivato pari all’80% del costo totale dell’intero pacchetto, per cui 1.440 euro vanno a sottrarsi dal prezzo iniziale di 1.800 euro.

Il nuovo listino:

Versione Batteria Prezzo Engage 63 kWh 42.600 euro Engage 87 kWh 2WD 49.100 euro Advance 63 kWh 47.850 euro Advance 87 kWh 2WD 54.350 euro Advance 87 kWh 4WD 58.350 euro Evolve 63 kWh 50.850 euro Evolve 87 kWh 2WD 57.350 euro Evolve 87 kWh 4WD 61.350 euro Evolve+ 87 kWh 4WD 67.350 euro

Ricariche gratuite per i primi 12 mesi

Tutti i clienti che formalizzeranno l’acquisto della Nissan Ariya entro il 31 marzo 2024 potranno accedere a ricariche gratuite nei 12 mesi successivi all’immatricolazione, per un totale di 10.000 km di percorrenza – stimati da Nissan -, con un risparmio di circa 1.000€ in un anno (l’offerta è valida anche per LEAF e Townstar 100% elettrico).

Nissan Ariya, gli interni

I clienti riceveranno un voucher con credito di 160 kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l’app Enel X Way, che permette anche di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorare lo stato della ricarica dallo smartphone.