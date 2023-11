Le Peugeot 5008 si appresta a svelarsi con la nuova generazione, attesa al debutto ad agosto del 2024. A dirlo è stata Natalie Knight, direttore finanziario Peugeot, nel corso della call tenutasi per presentare i risultati del terzo trimestre 2023.

Già vista in varie foto spia la nuova 5008 segnerà ancora una volta una rivoluzione per il modello, nato come monovolume nel 2009 e diventato un SUV a 7 posti nel 2016. Questa volta però non sarà lo stile il principale protagonista della trasformazione, bensì ciò che c'è sotto.

Base comune

Come la nuova 3008 svelata qualche settimana fa anche la nuova Peugeot 5008 infatti sarà basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, nata per ospitare sia motori elettrici (con autonomia dichiarata fino a 700 km) sia unità termiche elettrificata, con powertrain mild hybrid e plug-in.

Peugeot 5008 2024, le foto spia

Per quanto riguarda le motorizzazioni elettriche la Peugeot 5008 2024 dovrebbe riprendere quanto visto sulla 3008, con 3 differenti proposte: single motor da 157 kW (213 CV) o 170 kW (231 CV) con batteria da 98 kWh e dual motor da 240 kW (326 CV) con batteria da 73 kWh. Ancora non si conoscono invece i dettagli delle unità elettrificate anche se, per quanto riguarda il mild hybrid, potrebbe essere riproposto il 1.2 da 136 CV da poco montato sull'attuale generazione, oppure il 1.5 4 cilindri di Alfa Romeo Tonale, Fiat Tipo e altri modelli del Gruppo.

Design per lo spazio

A livello di stile le foto spia dei muletti pubblicate negli scorsi mesi suggeriscono come la carrozzeria della nuova 5008, tra le novità 2024 di Peugeot più attese, manterrà, bene o male, l'andamento dell'attuale generazione, con tetto praticamente parallelo al terreno per massimizzare abitabilità e capacità di carico. Non ci sarà quindi una conversione alla moda dei SUV coupé come avvenuto con la nuova 3008, mentre il frontale dovrebbe essere molto simile.

Gli interni della Peugeot 3008 2023

Gli interni della Peugeot 5008 dovrebbero essere invece molto simili, con la nuova generazione di iCockpit composta da un unico display curvo da 21" pollici, pochi pulsanti fisici e il solito volante dal diametro ridotto.