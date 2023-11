La Rimac Nevera è l'auto elettrica più veloce del mondo: 412 km/h, fatti segnare a novembre 2022 presso l'Automotive Testing di Papenburg in Germania. Picco impressionante, raggiunto grazie ai 4 motori elettrici sistemati uno per ruota, in grado di buttare a terra 1.914 CV e 2.360 Nm di coppia. Roba da strappare l'asfalto.

Non contenta l'hypercar croata si è portata a casa 23 record: accelerazione (lo 0-100 km/h avviene in 1,81", ripresa, frenata e via dicendo. Una vera miniera d'oro per gli appassionati di Guinnes World Record. Che non finisce mai. Oggi infatti la Rimac Nevera ha messo in bacheca un nuovo primato.

Occhio agli specchietti

"Durante lo sviluppo ci è venuto in mente che la Nevera sarebbe stata probabilmente l'auto più veloce del mondo in retromarcia, ma ci siamo messi a ridere". Chiacchiere da bar di ingegneri e progettisti di Rimac. Solo che poi le cose hanno preso una piega più seria. "Poi abbiamo iniziato a parlare di quanto sarebbe stato divertente provarci".

E così da uno scherzo ecco nascere la nuova sfida. Quanto veloce può andare la Rimac Nevera in retromarcia? Le prime simulazioni parlavano di almeno 150 miglia all’ora, pari a 241 km/h. Praticamente poco meno di una BMW M3.

Dal computer l'hypercar croata è poi scesa in pista per davvero, ma al contrario. Posteriore rivolto verso il lungo rettilineo e anteriore a guardare indietro. Pronti... via!

"Muovi il volante con delicatezza, facendo attenzione a non sconvolgere l'equilibrio, osservando la traiettoria e il punto di frenata dallo specchietto retrovisore, tenendo d'occhio la velocità" ha commentato Goran Drndak, collaudatore di Rimac. E l'uomo che ha portato la Nevera a diventare l'auto più veloce del mondo in retromarcia, facendole toccare i 171,34 mph (275,74 km/h). Roba da stare (quasi) dietro alla BMW M3 con pacchetto M Driver, capace di raggiungere i 280 km/h.

Merito dell'elettrico

Un risultato straordinario reso possibile dal powertrain elettrico della Rimac Nevera. A differenza di un'auto con motore a combustione interna, o anche di alcune auto elettriche, la trasmissione della Nevera non ha ingranaggi: i quattro motori non fanno distinzione tra marcia avanti e marcia indietro. Solo l'aerodinamica fa da "muro".