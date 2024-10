Chi produce le hypercar più veloci del pianeta? La risposta è Koenigsegg, Rimac e Hennessey, tre aziende che negli ultimi anni si sono distinte per i loro progetti piuttosto ai limiti della fisica e dell'ingegneria.

Per capire nel concreto come vanno tutte le auto in relazione alla concorrenza, Top Gear ha organizzando un track day al Sonoma Raceway negli Stati Uniti, invitando anche gli amministratori delegati e proprietari delle rispettive aziende. Ecco come è andata.

Un confronto singolare

Le tre hypercar scelte dal magazine britannico per questo ambizioso test sono state la Hennessy Venom F5 Revolution, la Rimac Nevera e la Koenigsegg Jesko Attack, tutte con potenze superiori ai 1.500 CV e carrozzeria aerodinamiche studiate fino all'ultimo cm.

John Hennessey, ceo di Hennessey Performance, è stato il primo a salire sulla Koenigsegg, definendola dopo qualche minuto "un po' intimidatoria" e continuando, dopo aver regolato il controllo di trazione, con la frase: "Un'auto come questa dovrebbe essere scandalosa", ovvero fuori legge, in relazione alle prestazioni estreme che riesce a garantire.

Rimac Rimac Nevera R

Poco dopo è arrivato il turno di Mate Rimac, che è salito a bordo della Venom F5, descrivendola come un "go-kart con motore mostruoso. Pazzesca".

Infine Christian von Koenigsegg ha guidato la Nevera e ne è rimasto impressionato, descrivendola a sua volta "Molto bella, molto prevedibile, molto facile da guidare. Divertente. Potente", ha detto sorridendo prima di fare un giro con la Hennessey.

In arrivo la seconda parte

Il video si conclude con Rimac che guida la Koenigsegg in pista, mentre John Hennessey e Christian von Koenigsegg discutono di fisica. La seconda parte, che sarà pubblicata nei prossimi giorni, invece dovrebbe essere più rivelatrice riguardo le differenze di prestazioni delle tre hypercar, con il debriefing della sessione in pista e, si spera, con una maggiore franchezza nei confronti dei concorrenti.

Il video della prova