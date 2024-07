Kel 2020 Koenigsegg ha scioccato il mondo con la presentazione della Gemera mossa da un motore a 3 cilindri. Frazionamento che siamo abituati ad associare ad auto piccole o compatte, non certo a un'hypercar. Eppure così è stato.

Si trattava di un grande cambiamento per la Casa svedese, la cui reputazione da sempre si è basata - anche - sui motori V8. Eppure così è stato. Peccato però che in Koenigsegg nessuno avesse ancora fatto i conti con la realtà. Risultato: la Koenigsegg Gemera 3 cilindri non si farà. Troppe poche le richieste da parte dei clienti, con i pochi ad aver optato per l'operazione downsizing convinti a passare al V8.

Non è detta l'ultima parola

A rivelare il dietrofront è stato Christian von Koenigsegg, fondatore della Casa, nel corso di un'intervista al podcast di Top Gear Magazine. L'imprenditore svedese ha comunque sottolineato come la tecnologia del 3 cilindri non sia stata abbandonata in toto, con lo sviluppo ancora in essere e la possibilità di vedere il piccolo propulsore (soprannominato "Tiny Friendly Giant", piccolo gigante amichevole) su una futura versione della Gemera.

Koenigsegg Gemera

Anche perché si trattava di un sistema particolarmente raffinato, sviluppato e prodotto dalla Koenigsegg, composto da un 2.0 3 cilindri da 600 CV e tre motori elettrici, per un totale di 1.700 CV e 3.500 Nm di coppia. Valori da vera hypercar. Anzi, da Mega-GT, termine coniato dalla Casa per descrivere la Gemera. Un powertrain in grado di far schizzare la prima auto 4 posti di Koenigsegg da 0 a 100 km/h in appena 1,9", con velocità massima di 400 km/h.

Ora quindi rimarrà solo il V8 biturbo di 5 litri da 2.300 CV e 2.750 Nm. La produzione della Mega-GT inizierà entro la fine del 2024 con le consegne delle prime unità - su 300 previste - a partire dal 2025.