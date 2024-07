Koenigsegg annuncia di aver portato una Jesko Absolut da 0 km/h a 400 km/h e di nuovo a 0 km/h in un tempo record di 27,83 secondi.

Il tempo nello 0-400-0 km/h batte di 0,98 secondi il vecchio record stabilito nel 2023 dalla Koengisegg Regera con un tempo di 28,81 secondi.

Da 0 a 400 km/h in 18,82 secondi

Il costruttore svedese di supercar ha dichiarato che la Jesko Absolut ha anche battuto il record di 0-250-0 miglia orarie, ottenendo l'impresa in soli 28,27 secondi (1,33 secondi più veloce del record della Regera).

Koenigsegg Jesko Abosult, il dettaglio posteriore dell'auto da record

L'hypercar priva di evidenti appendici aerodinamiche e con un Cx di 0,278 ha inoltre stabilito il record di auto di serie più veloce al mondo nel 0-400 km/h e 0-250 miglia orarie, rispettivamente in 18,82 secondi e 19,2 secondi. Tutti e quattro i record sono stati raggiunti con il collaudatore ufficiale Markus Lundh in un campo di volo a Örebro, in Svezia, giovedì 27 giugno.

Il video del nuovo record 0-400-0 km/h

Come cavalcare i 1.625 CV del 5.0 V8 biturbo

La Jesko è una delle supercar più estreme del pianeta. Il suo V-8 biturbo da 5,0 litri eroga 1.625 CV e 1.500 Nm con benzina E85. Il motore è collegato alle ruote posteriori tramite quella che Koenigsegg chiama Light Speed Transmission (LST), un cambio a nove velocità che utilizza sette frizioni per cambiate ultraveloci.

Koenigsegg Jesko Abosult, il record 0-400-0 km/h di Markus Lundh

L'auto utilizzata per stabilire i record funzionava con E85 ed era priva di modifiche, a parte una gabbia di sicurezza e un sedile di guida proveniente da una Koenigsegg One:1 "preferita dal pilota", secondo l'azienda. Gli pneumatici utilizzati sono dei Michelin Pilot Sport Cup2 R di serie.

Verso il record dei 500 km/h

La versione Absolut utilizzata in questo caso rinuncia alla grande ala e alla massima deportanza a favore della velocità in rettilineo, ottimizzando la resistenza aerodinamica per ottenere una migliore accelerazione.

Koenigsegg Jesko Absolut: a caccia dei 500 km/h

Sebbene questo record sia certamente impressionante, il fondatore Christian von Koenigsegg teorizza che la Jesko Absolut possa raggiungere velocità prossime ai 500 km/h se le viene concesso spazio sufficiente. Non vediamo l'ora di assistere a questo esperimento.