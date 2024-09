In Texas da più di trent'anni c'è un tuner di nome John Hennessey che dopo aver trasformato ogni sorta di supercar e pick-up americano ha fatto il salto di qualità ed è diventato costruttore di un'hypercar come la Venom F5 che punta a superare i 500 km/h.

Ora però lo specialista americano della velocità ha deciso di offrire qualcosa di ancora più esclusivo presentando la Hennessey Venom F5-M Roadster che si annuncia come l'auto con cambio manuale più potente del mondo grazie ai suoi 1.842 CV e alla trasmissione manuale a 6 rapporti.

Della Venom F5-M Roadster saranno costruiti solamente 12 esemplari, già tutti venduti a un prezzo base di 2,65 milioni di dollari, ovvero quasi 2,4 milioni di euro al cambio attuale.

Striscia centrale e grande pinna dorsale

Da fuori la Hennessey Venom F5-M Roadster con cambio manuale (da cui la M di "manual" nel nome) si distingue dalla Venom F5 Roadster con cambio semiautomatico per la vistosa pinna dorsale che si estende per 1,4 metri dalla presa d'aria superiore fino allo spoiler di coda.

Hennessey Performance Hennessey Venom F5-M Roadster, la vista laterale

All'interno spicca invece la console centrale ridisegnata con leva del cambio in alluminio con pomello in fibra di carbonio e griglia selettrice sempre in alluminio ricavato dal pieno. La connessione della leva alla scatola del cambio è ovviamente meccanica.

La livrea esterna è stata aggiornata con una striscia centrale colorata con doppia linea a contrasto che percorre tutta la parte centrale della supercar, dal cofano fino alla fine del cofano motore, con un richiamo nell'abitacolo che si nota dall'alto dell'hypercar americana a cielo aperto.