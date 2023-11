L'automobile in Italia è ancora il mezzo di trasporto più utilizzato quando si deve affrontare uno spostamento, sia breve che lungo, sia per lavoro che per piacere. È quanto emerge da una nuova ricerca effettuata da Sixt, multinazionale di noleggio auto, insieme all'Università di Pavia con l'obiettivo di fotografare la situazione attuale del Paese.

Tutti i numeri

L'analisi è stata condotta su un campione di 1.026 persone, per il 50,3% uomini e per il 49,7% donne, in età compresa tra i 18-65 anni. Attraverso il questionario, più della metà degli intervistati (56,6%) ha dichiarato di utilizzare l'auto per gli spostamenti quotidiani, mentre poco più un terzo (35,5%) ha detto di spostarsi spesso a piedi dopo aver parcheggiato l'auto.

Ma non solo. Quasi tutti i partecipanti (97%), poi, hanno sottolineato che quotidianamente utilizzano l'auto di proprietà e il 59% del campione intervistato ha dichiarato di ritenersi attento ai cambiamenti normativi e consapevole dell'incertezza generale che circonda la mobilità privata.

Infine, dalla ricerca è emerso anche che i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni sono più propensi a utilizzare il trasporto condiviso, rappresentando oltre il 61% di coloro che ne fanno "prima scelta" per gli spostamenti quotidiani.

Qualcosa cambia nel weekend

A giocare un ruolo fondamentale è però il fine settimana, durante il quale le abitudini già spiegate variano in percentuale. Gli intervistati hanno dichiarato, infatti, che nel corso del fine settimana l'utilizzo dell'auto privata è maggiore del 4% (dal 56,5% al 60,9%).

Allo stesso tempo diminuiscono gli "spostamenti a piedi", passando dal 39,5% al 39,2%. Come prevedibile, in questo arco temporale anche l'uso dei mezzi pubblici diminuisce (-5%, dall'11% al 6%) e rimane più diffuso nelle fasce d'età più giovani (22,9% per i 18-30 anni).

Una crescita costante

Nel corso del 2023 Sixt, la multinazionale europea di noleggio auto, è cresciuta, soprattutto nei mesi estivi. Nel corso del trimestre più caldo dell'anno, infatti, il gruppo ha generato per la prima volta un fatturato da record di oltre 1 miliardo di euro.

Il fornitore di servizi di mobilità premium ha beneficiato dell'elevata domanda di viaggi durante la stagione vacanziera, con una flotta record sulle strade di 189.000 veicoli.

