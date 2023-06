Zity zittisce chi pensa che il car sharing sia un business costantemente in perdita. La società di mobilità condivisa, controllato da Renault attraverso Mobilize e dalla spagnola Ferrovial, tira le somme a un anno dall'arrivo a Milano, programma il break even (punto di pareggio tra costi e ricavi) per l'anno prossimo e, sempre nel 2024, punta a espandere la sua presenza in Italia in una o due altre città (Roma? Torino?).

Quota mezzo milione

Dal lancio nel capoluogo lombardo, il car sharing 100% elettrico di Zity ha totalizzato 1.300 noleggi giornalieri, con circa 500.000 noleggi complessivi. A oggi gli utenti sono 70.000.

Il modello di business di Zity si basa sul noleggio di vetture elettriche al minuto, si tratta di un servizio che opera secondo la modalità free-floating. L'intero servizio è gestito attraverso un'app installata gratuitamente su dispositivi mobili Android e iOS - dalla prenotazione del veicolo alle operazioni di apertura, inizio e fine del viaggio - e non è richiesta alcuna chiave o anticipo per il noleggio del veicolo.

In altre parole, le vetture, Dacia Spring (e dal prossimo lancio anche DUO, il nuovo veicolo Mobilize-Renault progettato specificamente per il l'auto condivisa) sono disponibili su strada per qualsiasi utente, a differenza degli altri servizi di noleggio in cui le vetture sono raggiungibili solo in determinati punti della città.

Due auto della flotta Zity a Milano

Nel presentare i dati in conferenza stampa, Thiago Figueira, direttore generale di Zity Italia, ha sottolineato che:

Sempre più utenti si affidano al car sharing di Zity e questo è testimoniato dalla valutazione di oltre il 60% dei nuovi iscritti che hanno premiato i servizi di una flotta full electric con una media di 4,25/5 stelle. Un dato che ci fa onore e che si aggiunge ai quasi 4 milioni di chilometri percorsi finora, per una media giornaliera di 11.000 chilometri, senza l'utilizzo di carburante.

La scelta del "tutto elettrico" ha consentito a Zity di evitare il rilascio nell’atmosfera di oltre 500 tonnellate di CO 2 , l’equivalente di una coltivazione di 3.000 alberi, contribuiendo anche a ridurre l’inquinamento acustico di oltre il 20% rispetto ai veicoli a carburante, ha spiegato Figueira, che ha poi elencato i risultati raggiunti dall'azienda a Milano.

Tutti i "numeri" di Zity a Milano

● Oltre 70.000 iscrizioni raggiunte nel primo anno e 1.300 noleggi al giorno, distribuiti su una flotta completamente elettrica di 450 unità.

● Le vendite dell'azienda nel 2022 hanno raggiunto i 1.5 milioni di euro, che Zity intende quadruplicare nel 2023.

● 250.000 noleggi totali nel 2022, quasi 500.000 da giugno 2022

● 1.300 noleggi giornalieri medi da giugno al 2022. A febbraio, l'azienda ha ottenuto il record di noleggi giornalieri raggiungendo più di 2.900 in un solo giorno. In altri mesi sono stati raggiunti picchi di 2.500.

● Il costo medio del viaggio è di 8.5 euro, una tariffa competitiva e di successo anche per i tragitti più brevi, con una durata standard di 35 minuti per tratta.

● L'area di servizio in cui un utente può iniziare e terminare il suo noleggio è di 129 km2, sebbene gli utenti possano spingersi oltre grazie alla modalità Stand By, che consente di effettuare tutte le soste necessarie e di tornare all'area di servizio per terminare il noleggio.

● In media, la modalità Stand By viene attivata per 10 minuti durante un noleggio ed è la tariffa super-ridotta che l'utente seleziona quando il veicolo è parcheggiato e vuole mantenere il noleggio in situazioni quali, per esempio, presenziare a una riunione o recarsi a fare la spesa.

● Da dicembre 2022 il servizio si è esteso all'aeroporto di Milano-Linate, con 10 posti auto riservati esclusivamente agli utenti di Zity.

● L'età media degli "Zityzens" è per l'88% compresa tra i 20 e i 39 anni e di questa percentuale il 30% degli utenti ha un'età compresa tra i 20 e i 29 anni. In termini di genere, si stima che il 48% sia di sesso maschile, il 24% femminile e un 17% non specificato.

Zity a Milano

Obiettivi 2023

Tra le novità del 2023, Zity indica il costante miglioramento della piattaforma online (è presente anche in quella di Free Now, con cui si sta studiando la possibile espansione su nuove aree di interesse) e l'introduzione del "Safe Driving Pilot" nella flotta di Milano, disponibile a partire da giugno per 250 vetture. In pratica si tratta di un pacchetto Adas, che a Madrid (una delle quattro città dove Zity è presente, con Parigi, Lione e, appunto Milano) ha consentito di ridurre del 51% gli incidenti della flotta.