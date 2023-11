Il restyling, più o meno pesante a seconda dei segmenti, che ha interessato l’intera gamma Stellantis di veicoli commerciali, si è chiaramente trasferito anche sugli omologhi trasporto persone fra cui il Peugeot e-Rifter. Non dimentichiamo che, insieme con il suoi fratelli degli altri brand del Gruppo Rifter è stato sviluppato, già dalla progettazione, per accogliere i passeggeri quindi, un'auto a tutti gli effetti.

In più, la scelta di Stellantis di commercializzare, in questo segmento (cosi come nei people mover più grandi) esclusivamente veicoli elettrici ha portato a un’ulteriore evoluzione delle prestazioni e del comfort oltre che del design esterno rivelatosi in questo deciso facelift 2024 che ha come leitmotiv quello di semplificare il più possibile l’utilizzo quotidiano dell’auto.

Esterni | Interni | Motore e ricarica | Tecno | Concorrenti

Peugeot e-Rifter: Gli esterni

Pur conservando gli stili classici del Leone il rinnovato Peugeot e-Rifter offre ora degli spunti stilistici più moderni e, se vogliamo rivolti a una clientela più giovane e dinamica, ipotizzata come target ideale per un’auto elettrica funzionale. Caratteristica principale è la nuova calandra con il nuovo emblema Peugeot al centro, circondata dalla firma luminosa con i tre “artigli”.

Peugeot E-Rifter 2024, il frontale graffia di più

Nella medesima direzione vorso un pubblico più giovane vanno gli inserimenti in gamma di due nuovi colori carrozzeria Verde Sirkka e Blu Kiama che, a detta di Peugeot, esaltano la vocazione outdoor dell’e-Rifter a sua volta identificata dai passaruota sovradimensionati, protezioni laterali più che evidenti, le barre portatutto sul tetto l’altezza da terra maggiore di una normale multispazio.

Peugeot E-Rifter 2024, il target è decisamente quello di un pubblico giovane e dinamico

e-Rifter è disponibile in 2 versioni, a 5 e 7 posti in due lunghezze: Standard (4,40 m) e Long (4,75 m); quest’ultima aumenta la lunghezza anche del passo e degli sbalzi per offrire una maggiore abitabilità. L’e-Rifter è dotato di serie di due porte laterali scorrevoli e del lunotto posteriore apribile indipendentemente. Il bagagliaio va dai 775 litri a filo cappelliera della versione standard fino ai 4.000 litri ,considerando tutto lo spazio disponibile fin sotto il padiglione con i sedili abbattuti, della versione a passo lungo.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Peugeot e-Rifter 4,4 metri (Standard)

4,75 metri (Long) 1,85 metri 1,87 metri 2,79 metri (Standard)

2,98 metri (Long)

Peugeot e-Rifter: gli interni

Il restyling per il modello 2024 del Peugeot e-Rifter ha “colpito” sopratutto gli interni e in particolare la plancia che è stata quasi completamente rinnovata e resa decisamente più “high tech La base è il cavallo di battaglia di Peugeot, vale a dire l’i-Cockpit che ora beneficia di un nuovo quadro strumenti 100% digitale a colori, personalizzabile. Nuvo anche il volante compatto rivestito in pelle e riscaldato e con pulsanti di comando integrati.

Peugeot E-Rifter 2024, due lunghezze e fino a 7 posti

Il centro di controllo del Peugeot e-Rifter è, però, rappresentato dal nuovissimo schermo HD da 10’’ touch che permette di controllare il sistema di infotainment connesso (oltre a tutte le altre funzionalità principali del veicolo, clima compreso) anche attraverso la voce. Offre la connettività Apple CarPlay e Android Auto in wireless e, a seconda dei pacchetti di connessone presenti (i-Connect o i-Connect Advanced) anche una navigazione TomTom ad alte prestazioni. tutti gli aggiornamenti vengono effettuati over-the-air.

Peugeot E-Rifter (2024)

Da un punto di vista meno virtuale, aumentano le prese di ricarica a: 2 USB-C, 1 USB-A 1 classica da 230 V, oltre alla possibilità di ricaricare in wireless il cellulare. Novità anche per i tessuti dei sedili in cui compare un colore grigio chiaro che si armonizza con i nuovi materiali dell’abitacolo. Mantenuto, chiaramente, anche il tetto panoramico Zenith e i relativi vani portaoggetti fino a 186 litri di spazio. Sempre in ottica praticità, i tre sedili singoli della seconda fila possono essere ripiegati individualmente, così come è possibile ripiegare anche lo schienale del sedile passeggero anteriore.

Peugeot e-Rifter: motori e tecnologia

Peugeot offre il suo multispazio compatto solo in versione elettrica. e-Rifter monta un motore da 100 kW interamente sfruttabili per un’autonomia dichiarata fino a 320 km in ciclo WLTP (ancora in corso di omologazione). Le prestazioni sono di una velocità massima auto-limitata di 135 km/h per un’accelerazione da 0-100 km/h in 11,2 secondi.

Peugeot E-Rifter 2024, il motore da 100 kW offre spunto e una velocità massima di 135 km/h

Tre le modalità di marcia: Eco, Normal e Power così come sono tre anche i livelli di frenata rigenerativa regolabili attraverso le levette poste dietro al volante. Sempre in chiave risparmio di energia, il clima, ora, è a pompa di calore mentre, in aiuto alla guida arrivano ben 17 sistemi di assistenza e sicurezza. Fra questi la new entry del cruise control adattivo. Potenziata anche l'assistenza al parcheggio con 12 sensori (fra anteriori e posteriori) dal sistema Visio Park 180° ora dotato di retrocamera high-def.

Peugeot E-Rifter, tre modalità di ricarica

La ricarica può essere effettuata con caricatore di bordo da 7,4 kW o, in opzione con un trifase sempre a corrente alternata da 11 kW. In corrente continua la batteria da 50 kW dell’e-Rifter accetta fino a 100 kW. In funzione di queste opzioni i tempi di ricarica sono:

Da una colonnina di ricarica pubblica da 100 kW: 30 minuti (ricarica da 0 all’80%).

Da una Wallbox da 11 kW: ricarica completa con il caricatore di bordo da 11 kW in 5 ore.

Da una Wallbox da 7,4 kW: ricarica completa con il caricatore di bordo da 7 kW in 7 ore e 30 minuti.

Da una presa domestica rinforzata a 16A: ricarica completa in 15 ore.

Attraverso la rete e possibile utilizzare tutti i servizi di Free2Move Charge che facilitano l’accesso a diverse soluzioni di ricarica oltre a offrire la consulenza su posto per un’eventuale installazione. L’offerta di ricarica pubblica di free2Move Charge oggi conta circa 350mila punti in tutta Europa.

Peugeot E-Rifter 2024, ora è più connesso

Oltre a questo dall’’App su smartphone MyPeugeot si aggiungono funzionalità e servizi al rinnovato Peugeot e-Rifter come inviare al sistema di navigazione di bordo dallo smartphone eventuali percorsi precedentemente effettuati oppure anticipare i punti di ricarica del veicolo programmando viaggi e le soste nei momenti di tariffazione più convenienti attraverso l’app eRoutes.

Sempre dall'app MyPeugeot, Inoltre si può gestire la chiusura centralizzata delle porte e attivare le luci e il clacson, a distanza. si possono anche visionare i parcheggi disponibili, avviare o programmare il pre-condizionamento termico e consultare, programmare, lanciare o posticipare la ricarica della batteria a distanza.

Peugeot e-Rifter, i prezzi

Attualmente non si conoscono ancora i prezzi del Peugeot e-Rifter 2024. Potrebbero salire rispetto al listino attuale che attacca a 38.680 euro per arrivare ai 44.680 della top di gamma.

Peugeot e-Rifter: le concorrenti

Se si escludono i cugini del gruppo Stellantis vale a dire Citroen E-Berlingo, Fiat E-Doblò e Opel Combo-e Life (tutti restylizzati recentemente) a cui aggiungiamo anche Toyota ProAce City Verso Electric, concorrenti sulla carta, ma, in realtà, tutti veicoli dalle medesime caratteristiche, l'unico vero concorrente dell'e-Rifter è il nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric a cui la Losanga proprio in questi ultimi mesi ha aggiunto in gamma anche la versione a passo lungo.

A questo possiamo aggiungere il Mercedes EQT frutto della collaborazione fra la Stella e la stessa Renault, di un livello leggermente superiore visto il posizionamento premium e di cui non sono stati ancora ufficializzati i listini; anche se indiscrezioni ci dicono di prezzi di partenza interno ai 50mila euro. Per il Kangoo a passo corto si parte, invece da 40.881 euro chiavi in mano. Leggermente diverse le prestazioni dei concorrenti riaspetto all'e-Rifter; per Kangoo e EQT si parla di motore a 90 kW, batteria da 45 kW per il taglio minimo e autonomie dichiarate di 285 Km.