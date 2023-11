La Bugatti Chiron è già molto speciale. Ma se avete un conto piuttosto consistente potete chiedere alla Casa una versione ancora più esclusiva, come questa.

La Chiron Pur Sport Grand Prix è una delle sole tre create dal team di personalizzazione Sur Mesure di Bugatti ed è caratterizzata da una livrea davvero unica.

Ispirata al passato

Quest'auto è destinata a un fortunato cliente di Singapore e, come i due modelli Grand Prix precedenti, onora l'eredità sportiva del marchio con alcuni tocchi esclusivi. Il numero 32 sul pannello della portiera è lo stesso numero portato dalla Tipo 51 in occasione del Gran Premio del 1931. Questa Chiron sfoggia anche un massiccio alettone posteriore con il marchio Bugatti e i loghi "EB" in un motivo ripetuto sopra i fari.

Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix, la fiancata

L'esemplare delle foto è verniciato in bianco Blanc con accenti in rosso Grand Prix e nero. Il primo modello Grand Prix ha debuttato l'anno scorso al Top Marques Monaco in una splendida vernice Steel Blue Matte con accenti rossi, mentre una seconda vettura è stata completata in Matt Black Carbon con accenti Matt Jet Grey.

Il W16 non cambia

Come ogni Chiron, anche la Pur Sport Grand Prix utilizza il W16 quadriturbo. Tuttavia, Bugatti non ha dichiarato se la potenza sia cambiata rispetto ai 1.600 CV della versione "standard". Sappiamo però che ogni modello Pur Sport è più leggero di 50 kg rispetto alla Chiron media e che ha molle più rigide per l'uso in pista.

Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix, un dettaglio della livrea

Non si sa quanti modelli Grand Prix Bugatti intenda costruire prima che la produzione della Chiron giunga al termine, ma probabilmente non si supererà la decina. E voi come prendereste la vostra hypercar dei sogni? Fatecelo sapere nei commenti!