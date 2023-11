Se pensavate che la Ferrari Purosangue fosse esagerata, guardate questo tuning. Realizzato dal tuner tedesco Pogea Racing (che già in passato aveva messo le mani su diverse Ferrari), il SUV del Cavallino Rampante è più cattivo che mai, con un bodykit personalizzato e un 6.5 V12 rivisto per essere ancora più performante.

Non vengono forniti dettagli sui prezzi, ma se siete entrati già in possesso di una Purosangue dubitiamo che il preventivo di Pogea vi scoraggi dall'acquisto.

Fianchi XL

Ciò che colpisce subito della Ferrari modificata dall'officina tedesca è l'assetto ribassato che rende la Purosangue molto più simile ad una supercar che ad un SUV. A rendere la Rossa ancora più muscolosa sono anche i cerchi in lega da 23" all'anteriore e da 24" al posteriore, i quali sono ospitati da passaruota maggiorati e muscolosi.

Ferrari Purosangue by Pogea Racing Ferrari Purosangue by Pogea Racing, il tre quarti anteriore Ferrari Purosangue by Pogea Racing, il posteriore

Il tuner ha rivisto anche la calandra allargando la "bocca" della Purosangue e aggiungendo un nuovo splitter, mentre il nuovo paraurti posteriore integra i quattro terminali di scarico posizionati centralmente.

Massimo potenziale

Pogea afferma di aver rivisto anche il 12 cilindri aspirato della Ferrari portandolo da 725 a 820 CV. Non vengono forniti dati riguardo alla coppia, ma è possibile che la Purosangue eroghi più dei 716 Nm messi a disposizione dal modello di serie. Così come è ragionevole pensare che lo scatto 0-100 km/h sia leggermente inferiore rispetto ai 3,3 secondi necessari alla Ferrari "stock".

Come avrete intuito guardando le foto, per il momento il tuning sulla Purosangue è rappresentato solamente da una serie di rendering. Ma se il vostro conto in banca è piuttosto sostanzioso, Pogea sarà felice di accontentare le vostre richieste di personalizzazione e di dare vita ad una Purosangue davvero estrema.