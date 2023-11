Per il mese di novembre, la Seat Ateca con il motore mille a benzina può accedere alla promozione Seat Senza Pensieri, che la Casa spagnola propone da diverso tempo per tutti i modelli della gamma.

Il listino ufficiale della Seat Ateca 1.0 TSI 110 CV Reference è di 28.000 euro, ma, grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere un prezzo scontato di 24.375,99 euro: un vantaggio di oltre 3.600 euro offerto dalla Casa.

Il finanziamento prevede un anticipo di 5.000 euro, e successivamente rate da 299 euro per 35 mesi (TAN 7,99%, TAEG 9,45%); quindi, la maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 13.223,55 euro.

Per mantenere questo valore in caso di restituzione o sostituzione, il limite di percorrenza è di 45.000 km e il costo di 0,07 euro/km per eventuali chilometri percorsi in più.

L'importo proposto comprende l’estensione di garanzia di 2 anni, o fino a un massimo di 40.000 km totali, offrendo una tranquillità extra per un periodo più prolungato di quanto offerto dalla garanzia standard.

Vantaggi

Sicuramente è importante lo sconto offerto da Seat sul listino iniziale, e per questa Ateca anche l’estensione di garanzia, che tra l’altro supera la durata del pagamento delle mini-rate, di poco superiori ai 300 euro al mese considerando anche le spese di incasso.

Svantaggi

Attenzione alle spese fisse, agli oneri finanziari e ai costi di eventuali accessori sulle auto disponibili.

In sintesi