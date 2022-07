Non sono molti i SUV disponibili con differenti gradi di elettrificazione e con motorizzazioni 100% elettriche, capaci quindi di soddisfare esigenze e gusti di varie tipologie di automobilisti. Tra questi c'è la nuova generazione di Kia Niro, rinnovata recentemente ma rimasta fedele alla filosofia che l'ha vista nascere nel 2016.

Una nuova generazione che ha visto crescere le dimensioni esterne, ampliando il gruppo di concorrenti e andando a intrecciare i cammini di vere bestseller come Peugeot 3008, Jeep Compass, Seat Ateca e Skoda Karoq, giusto per citarne alcune. In attesa di farlo di persona ecco quindi un "testa a testa" a ruote ferme tra SUV compatti. SUV con forme classiche, per questo nel confronto non troverete Toyota C-HR e Mazda CX-30, dalle misure simili ma con carrozzerie coupé.

Dimensioni

Con i suoi 4,42 metri di lunghezza la Kia Niro aggiunge 7 cm alla vecchia generazione, superando quindi la soglia di 4,4 senza però "avventurarsi" oltre i 4 metri e mezzo, avvicinandosi alla "sorella" Sportage. Misura che pone il SUV coreano nel cuore del segmento, con Seat Ateca a 4,38 metri e Opel Grandland a 4,47.

Kia Niro Jeep Compass Nissan Qashqai

Come altezza la Niro è l'unica delle concorrenti a non superare quota 1,6 metri mentre per quanto riguarda il passo la coreana è la migliore grazie ai suoi 2,72 metri, a offrire maggiore agio ai passeggeri posteriori. Infine per quanto riguarda il bagagliaio abbiamo preso i dati relativi alla versione full hybrid, i migliori per le versioni elettrificate, mentre la Niro elettrica va da 475 a 1.392.

Nel mazzo la concorrente con la maggiore capienza è la Opel Grandland, con bagagliaio che viaggia da un minimo di 514 a un massimo di 1.652 litri.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio (min/max) Kia Niro 4,42 1,85 1,57 2,72 451 / 1.445 Jeep Compass 4,40 1,82 1,62 2,64 438 / 1.251 Nissan Qashqai 4,42 1,84 1,63 2,67 504 / 1.593 Opel Grandland 4,47 1,85 1,6 2,67 514 / 1.652 Peugeot 3008 4,44 1,84 1,62 2,67 520 / 1.482 Seat Ateca 4,38 1,84 1,61 2,63 510 / 1.604 Skoda Karoq 4,39 1,84 1,6 2,63 521 / 1.630 Toyota Yaris Cross 4,46 1,82 1,62 2,64 n.d. / n.d.

Gli interni

Chi non ha mai, anche solo per un piccolo particolare, guardato a fratelli o sorelle maggiori per prendere esempio? Lo stesso fa la Kia Niro 2022 che per quanto riguarda la plancia si rifà alla Sportage, riprendendo il doppio monitor per strumentazione e infotainment da 10,25" ciascuno, a visualizzare un gran numero di informazioni.

Kia Niro, gli interni

Un sistema connesso e compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, che non teme la concorrenza delle rivali, tutte ormai dotate di strumentazione digitale e tutti quegli accessori tecnologici ormai immancabili su modelli moderni.

C'è poi un aspetto interessante sulla nuova Kia Niro, che ne sottolinea la voglia di essere il più sostenibile possibile: l'uso di materiali riciclati e riciclabili per molte superfici dell'abitacolo.

Le motorizzazioni

Come scritto all'inizio la Kia Niro è l'unica del gruppo a offrire sia motorizzazioni elettrificate sia una versione 100% elettrica, mancante nel resto della concorrenza. Certo, non che da Nissan a Toyota manchino proposte a emissioni zero, ma con modelli differenti.

Così il SUV coreano parte da una versione full hybrid da 141 CV e passando per la plug-in da 183 CV arriva all'elettrica da 150 kW (204) con pacco batterie da 64,8 kWh e un'autonomia dichiarata di 460 km.

Opel Grandland Peugeot 3008

Le motorizzazioni full hybrid fanno parte dell'offerta della sola Toyota Corolla Cross, mentre Jeep Compass, Opel Grandland e Peugeot 3008 puntano su powertrain ibridi plug-in, affiancati da unità benzina e diesel. La Nissan Qashqai percorre invece la via del mild hybrid o quella della motorizzazione e-Power, ibrido in serie dove è l'elettrico a muovere le ruote, con il 1.5 tre cilindri da 158 CV chiamato a ricaricare le batterie. Per comodità lo inseriamo nella colonna dei full hybrid.

A non avere traccia di elettrificazione sono invece Seat Ateca e Skoda Karoq, disponibili unicamente con motorizzazioni benzina e diesel.

Seat Ateca Skoda Karoq Toyota Corolla Cross

Per quanto riguarda gli schemi meccanici la Niro è disponibile unicamente a trazione anteriore, mentre il resto della concorrenza ha anche versioni a trazione integrale, con la Corolla Cross che all'asse posteriore abbina un secondo motore elettrico da 30 kW.

Modello Benzina Diesel Mild Hybrid Full Hybrid Plug-in Elettrico Kia Niro n.d. n.d. n.d. 1.6 141 CV 1.6 183 CV 204 CV Jeep Compass 1.3 130 CV

1.3 150 CV 1.6 130 CV n.d. n.d. 1.5 130 CV

1.3 190 CV

1.3 240 CV n.d. Nissan Qashqai n.d. n.d. 1.3 140 CV

1.3 158 CV 1.5 190 CV n.d. n.d. Opel Grandland 1.2 130 CV 1.5 130 CV n.d. n.d. 1.6 225 CV

1.6 300 CV n.d. Peugeot 3008 1.2 130 CV 1.5 130 CV n.d. n.d. 1.6 225 CV

1.6 300 CV n.d. Seat Ateca 1.0 110 CV

1.5 150 CV

2.0 190 CV 2.0 115 CV

2.0 150 CV n.d. n.d. n.d. n.d. Skoda Karoq 1.0 110 CV

1.5 150 CV

2.0 190 CV 2.0 115 CV

2.0 150 CV n.d. n.d. n.d. n.d. Toyota Corolla Cross n.d. n.d. n.d. 2.0 197 CV n.d. n.d.

I prezzi

Per quanto riguarda i prezzi la Kia Niro 2022 parte da 30.500 euro in allestimento Business e motorizzazione full hybrid, mentre con powertrain plug-in e allestimento Style il prezzo d'attacco è di 40.250 euro. Infine la Kia Niro elettrica 2022 parte da 42.700 euro in allestimento Business.

Listino in linea con la concorrenza, con la classica garanzia di 7 anni e una dotazione di serie particolarmente ricca, come da tradizione.

Un listino che, guardando alla concorrenza, si posiziona a metà rispetto ai 26.100 euro della Seat Ateca (la meno cara del gruppo) e i 33.120 della Peugeot 3008.