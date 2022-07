La sostenibilità al centro di Kia e della Niro. Il nuovo crossover coreano lanciato pochi mesi fa è il manifesto del futuro del brand che punterà sempre di più sulle emissioni zero, senza trascurare minimamente l’esperienza di guida e il comfort dei passeggeri. È anche grazie alla Niro se Kia desidera raggiungere le 1,2 milioni di auto elettriche entro il 2030 e ridurre le emissioni di CO2 in tutte le sue attività del 97% entro il 2045 (rispetto ai livelli 2019). Come si traduce, quindi, la ricerca della sostenibilità nella nuova Niro? Andiamo a scoprirlo.

Efficienza energetica a piene mani

HEV, PHEV ed EV, ossia full hybrid, ibrida plug-in ed elettrica: sono queste le tre anime green della Kia Niro. La prima impiega un 1.6 turbo a benzina e un’unità ad emissioni zero per sviluppare 141 CV totali e viaggiare a zero emissioni in determinate condizioni di guida.

L’ibrida plug-in, invece, mette insieme il 1.6 turbo da 105 CV con un motore elettrico da 84 CV (alimentato da una batteria da 11,1 kWh) per un valore complessivo di 184 CV e la possibilità di percorrere fino a 65 km in modalità EV.

Infine, la Niro elettrica utilizza una batteria da 64,8 kWh per 204 CV, uno scatto da sportiva intorno ai 7,8 secondi e un’autonomia di 460 km, con la possibilità di ricaricare l’auto in uno dei 350.000 punti in Europa di Kia Charge. È proprio sulla Niro elettrica che si raggiunge il massimo dell’efficienza in tutta la gamma, grazie ad un impianto frenante studiato ad hoc per recuperare energia e ad una vettura pensata anche per “restituire” e “condividere” la sua carica.

Già, perché utilizzando la funzione Vehicle-to-Device, la Kia può inviare la carica della sua batteria ad attrezzature o applicazioni elettroniche fungendo da vero e proprio generatore di energia pulita. E se si desidera ridurre ulteriormente le emissioni in certe aree, sulla Kia si può impostare anche la Greenzone Drive Mode. Nelle zone residenziali, vicino alle scuole, agli ospedali o in aree individuate personalmente dal guidatore, le versioni HEV e PHEV utilizzano esclusivamente la propulsione elettrica per un minor rilascio di CO2.

Abitacolo a basso impatto ambientale

La sostenibilità è centrale anche nell’abitacolo della Kia Niro. Ad esempio, il padiglione impiega il 56% di fibre riciclate, mentre i pannelli delle portiere su cui sono presenti i comandi degli alzacristalli sono dipinti con una tintura priva di idrocarburi BTX come benzene e toluene.

Inoltre, la tendina retrattile del vano bagagli è composta al 75% da fibre riciclate per aumentarne la leggerezza e ridurre l’impatto ambientale nella sua produzione. Infine, i sedili sono disponibili nello speciale rivestimento Tencel, una “pelle vegana” derivata dal legno di eucalipto. Al di là della sua maggiore sostenibilità, Kia sottolinea che questo materiale permette di ottenere un sedile più morbido rispetto a quelli che utilizzano pelle artificiale.

Benessere e sicurezza per tutti

Oltre alla sostenibilità, comunque, sulla Kia è centrale il benessere e la sicurezza dei passeggeri. In particolare, la funzione Passenger Relaxation Seat reclina il sedile e riposiziona il supporto lombare per alleviare lo stress del passeggero anteriore nel corso dei lunghi viaggi.

Senza dimenticare che sulla Niro sono disponibili i sedili anteriori riscaldati e ventilati per ridurre lo stress in ogni condizione climatica. Parlando di sicurezza, tra i sistemi di assistenza alla guida (utile tanto in autostrada quanto in tangenziale) più importanti della Niro c’è l’Highway Driving Assist 2.0 (HDA2) che, una volta impostato, mantiene il veicolo al centro della corsia alla velocità stabilita e a distanza di sicurezza dall’auto che precede. In aggiunta, se il guidatore attiva l’indicatore di direzione, l’auto procede autonomamente al sorpasso, ovviamente solo dopo essersi accertata delle condizioni di sicurezza sull’altra corsia.

Tra l’altro, il Cruise Control della Kia è tra i più evoluti del suo segmento. Il dispositivo regola la velocità anche in base alle indicazioni ricevute dal navigatore. In pratica, quando ci si avvicina ad una curva, l’auto riduce leggermente la velocità per affrontare il tratto in maggior sicurezza. Inoltre, grazie alla rilevazione dei limiti di velocità, il sistema è in grado di regolare l’andatura per rispettare i limiti.

Infine, sulla Niro troviamo il Forward Collision Avoidance che riduce al minimo il rischio d’incidente con altri veicoli, pedoni o ciclisti. Ad esempio, la funzione Junction Turning si attiva quando si è ad un incrocio e si desidera svoltare a sinistra. Qui l’auto è in grado di fermarsi se rileva un veicolo in arrivo dal lato opposto. Inoltre, l’Evasive Steering Assist permette di evitare l’impatto con un pedone o un ciclista intervenendo con una sterzata d’emergenza.

Per scoprire tutti i sistemi di assistenza alla guida, comunque, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Kia e accedere al configuratore della Niro.

Il progetto Sounds Wonderful

Kia Niro è anche la protagonista speciale del progetto Sounds Wonderful avviato tra la Casa coreana e una serie di importanti artisti italiani.

Il veicolo è al centro del talent e di alcune sfide come il mixaggio di una traccia audio partendo dai suoni della Niro oppure un’esibizione musicale a contatto con la natura sfruttando la tecnologia vehicle-to device per collegare altoparlanti e attrezzature.