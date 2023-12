Anche sui veicoli SUV compatti a benzina come la Volkswagen T-Roc 1.0, nella versione rinnovata, ci sono offerte a dicembre che consentono di ottenere alcuni vantaggi: la formula Progetto Valore Volkswagen, ad esempio, offre sconto iniziale ed estensione di garanzia.

Il listino ufficiale del Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV Sport è di 30.900 euro, ma grazie all’offerta, il prezzo scende a 27.817 euro. Con un anticipo fissato in 5.500 euro, le rate mensili sono 35 e ammontano a 169 euro ciascuna (TAN 4,99%, TAEG 5,97%).

Al termine c’è la maxi rata finale di 19.934,20 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km da non superare in caso di sostituzione o restituzione, e un costo di 0,07 euro per ogni chilometro eccedente.

L’offerta non impone l'obbligo di permuta o rottamazione, ma è limitata alle vetture disponibili in stock; inoltre è compresa nella rata l'estensione di garanzia Extra Time per 2 anni o fino a 80.000 km.

Vantaggi

Da sottolineare il contributo di oltre 3.000 euro da parte di Casa e Concessionarie Volkswagen, che consente di ottenere una rata non troppo alta per questa T-Roc di ultima generazione. Da segnalare la garanzia di quattro anni, superiore alla durata del finanziamento.

Svantaggi

La prozione è limitata alle vetture in stock, che potrebbero avere accessori in più, da aggiungere alle spese insieme a costi fissi e oneri finanziari.

In sintesi