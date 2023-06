La Volkswagen T-Roc è stabile ormai da anni tra le prime posizioni nella classifica delle auto più vendute in Italia. Il design piace così come l'altezza da terra e dentro si apprezza la razionalità, la sostanza e il tanto spazio a disposizione.

Nella gamma T-Roc ci sono diverse motorizzazioni benzina e diesel declinate su più livelli di potenza. Questa volta però mi sono concentrato sul base di gamma, il 1.0 a benzina da 110 CV abbinato al cambio manuale a sei rapporti e alla trazione anteriore, per scoprire quanto consuma davvero in città, in extraurbano e in autostrada. Potete scoprire i risultati nel video cliccando qui sopra oppure alla fine di questo articolo.

La Volkswagen T-Roc della prova è mossa da un motore a benzina a tre cilindri 1.0 da 110 CV e 200 Nm. La velocità di punta è di 185 km/h mentre lo 0-100 km/h viene completato in 10,8".

Si tratta di un B-SUV compatto e moderno, comodo in tutte le situazioni, spazioso di bagagliaio e dall'ottima abitabilità e semplice e ben fatto a livello di ergonomia. Con questo motore 1.0 non è particolarmente scattante ma se la cava bene in tutti i differenti scenari, con il cambio manuale a 6 marce che soffre un po' di vuoto di coppia sotto i 2.500 giri/min obbligando spesso a scalare in caso di sorpasso o ripresa in salita. Gli pneumatici dell'auto in prova sono i Michelin Primacy 4 215/55 R17.

Volkswagen T-Roc benzina, i prezzi

Prima di venire ai risultati calcolati facendo riferimento esclusivamente al computer di bordo, vediamo nel dettaglio il listino della Volkswagen T-Roc a benzina.

Tutte le versioni possono essere abbinate esclusivamente alla trazione anteriore, con quella integrale disponibile esclusivamente sulla più potente R da 300 CV. Interessante poi notare come il 1.0 non possa essere affiancato dal cambio automatico, al contrario del 1.5 su cui è disponibile con un sovrapprezzo di circa 2.000 euro.Ecco il listino completo:

Versione Prezzo Life 1.0 TSI 110 CV 28.500 euro Life 1.5 TSI ACT 150 CV 31.100 euro Life 1.5 TSI ACT DSG 150 CV 33.150 euro Style 1.0 TSI 110 CV 31.250 euro Style 1.5 TSI ACT 150 CV 33.850 euro Style 1.5 TSI ACT DSG 150 CV 35.900 euro R-Line 1.0 TSI 110 CV 31.650 euro R-Line 1.5 TSI ACT 150 CV 34.250 euro R-Line 1.5 TSI ACT DSG 150 CV 36.300 euro R 2.0 TSI 4MOTION DSG 300 CV 52.050 euro

Volkswagen T-Roc 1.0 benzina, i consumi

Come anticipato, ho provato la Volkswagen T-Roc benzina nei tre tipi di scenari. In città, dove ho apprezzato le dimensioni contenute e la manovrabilità grazie anche all'ottima visibilità, ho guidato per circa 150 km e ottenuto un consumo medio di 8 l/100 km, cioè 12,5 km/l.

In autostrada, cercando di mantenere sempre la velocità costante a 130 km/h (gallerie e cantieri permettendo) ho percorso 140 km e ho ottenuto un consumo medio di 6,5 l/100 km, cioè 15,4 km/l.

In extraurbano, dove ho fatto altri 40 km, ho ottenuto infine un consumo medio di 4,8 l/100 km, e dunque 20,8 km/l.

La media generale della mia giornata di prova, perciò, è 6,4 l/100km, cioè 15,6 km/l.