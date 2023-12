Quando Audi è diventata un marchio premium? Non c'è una risposta chiara a questa domanda. Negli anni '80, Ingolstadt prendeva ancora molto sul serio lo slogan "Vorsprung durch Technik" e sconvolgeva la concorrenza con le Audi quattro e Sport quattro. Nel 1988, la V8 apparve come nuovo modello di punta. Sebbene tecnicamente indipendente, la berlina sembrò a molti una Audi 200 gonfiata (vedi la galleria alla fine di questo articolo).

Per l'amministratore delegato Ferdinand Piëch era chiaro: il successore doveva stabilire nuovi standard anche all'esterno. Già nel 1982, Piëch aveva firmato un contratto con la Aluminium Company of America (Alcoa) per gettare le basi di una nuova auto di fascia alta con un design leggero. Perché l'Audi V8 dimostrò anche che, con un peso a vuoto di oltre 1,7 tonnellate, non era necessariamente snella.

Audi annunciò l'inizio di una nuova era con la presentazione dello studio ASF (Audi Space Frame) in alluminio al Salone di Tokyo nell'autunno del 1993. Non era solo la carrozzeria a essere speciale. Sotto il cofano c'era un V8 TDI da 3,4 litri. All'epoca, un motore diesel era ancora piuttosto insolito per le berline di lusso.

Forse "studio" non è la parola giusta, perché la ASF era più che altro un prototipo quasi di serie della prima generazione della A8. Fu presentata con una carrozzeria non verniciata in alluminio lucido per enfatizzare la leggerezza del veicolo.

E leggera la A8 lo era. La carrozzeria in alluminio del veicolo di serie lanciato nel 1994 pesava solo 249 kg. Con il motore a benzina di base da 2,8 litri, l'auto di cinque metri pesava solo 1.460 chilogrammi. Senza extra, ovviamente. Chi in seguito ordinò i motori più grossi della A8, fino al W12, si avvicinò pericolosamente alla soglia delle due tonnellate.

L'Audi in alluminio ha celebrato la sua prima mondiale come successore dell'Audi V8 al Salone dell'Automobile di Ginevra nel marzo 1994. Con la nuova denominazione del modello A8, Audi diede inizio a un cambiamento radicale nella nomenclatura dei modelli. In estate seguì l'Audi A6, successore dell'Audi 100, e nel novembre 1994 la quinta generazione dell'Audi 80 apparve sul mercato come Audi A4.

La prima A8 (che vedremo tutta nuova nel 2024) fu un successo. La carrozzeria slanciata aveva un aspetto completamente diverso da quello ingombrante della Mercedes Classe S(W 140). Sebbene entrambe avessero la stessa larghezza e quasi la stessa lunghezza, l'Audi sembrava molto più leggera.

Questo ci riporta all'ASF: Durante la fase di sviluppo della carrozzeria ad alta intensità di alluminio, che è circa il 40% più leggera di una carrozzeria tradizionale, sono stati depositati non meno di 40 brevetti. E questo nonostante il fatto che in alcuni punti fosse fino a 1,8 volte più spessa dell'acciaio convenzionale per motivi di sicurezza.

Audi è riuscita a ridurre di 110 kg la carrozzeria del veicolo. E ha sottolineato che era possibile fare ancora di più (fino al 60% di peso in meno). Ma non volevano mettere a repentaglio le notevoli riserve di sicurezza.

Per l'ASF sono stati utilizzati profili estrusi (molti con profili multicamera chiusi) che, insieme alle parti pressofuse, formano una griglia. Circa il 75% del lavoro di assemblaggio è stato eseguito a mano nello stabilimento Audi di Neckarsulm e i profili estrusi hanno rappresentato circa il 71% dei 334 pezzi singoli.

Tuttavia, l'ASF non è stata la prima vettura in cui Audi ha puntato sulla costruzione in alluminio. Otto anni prima, l'azienda aveva presentato un'Audi 100 con carrozzeria in alluminio al Salone di Hannover del 1985. Anche la Quattro Spyder, bella ma mai realizzata, e la concept Avus del 1991 avevano la carrozzeria in alluminio.

Oggi, la A8 utilizza gli ultimi sviluppi dell'azienda sul principio ASF: l'alluminio è combinato con magnesio, acciaio e plastica rinforzata con fibre di carbonio (CFRP). Il componente più grande della cellula passeggeri della A8 è il pannello posteriore in CFRP, che contribuisce a un terzo della rigidità torsionale complessiva del veicolo. Anche la R8, ormai fuori produzione, si affidava a una combinazione di alluminio, acciaio e carbonio.