L’Audi TT festeggia 25 anni in grande stile. Dal 24 luglio al 24 settembre, l’Audi museum mobile di Ingolstadt ospita la mostra “State of the ArTT” che celebra la storia della coupé sportiva concepita nel 1995.

Attraverso una serie di concept e di racconti, la Casa tedesca ripercorre le varie tappe che hanno portato il suo modello a diventare una vera e propria icona di stile nel corso degli anni.

La coupé che ha rotto la tradizione

Tutto è iniziato con la show car presentata nel 1995 all’IAA di Francoforte. Dopo l’ottima risposta da parte di critica e pubblico, Audi decide di dare fiducia al progetto e di iniziare la produzione in serie, con la prima generazione del 1998.

L'evoluzione dell'Audi TT

Il nome si stacca dalla tradizione del marchio, che fino a quel momento ha scelto numeri e lettere. “TT” rimanda alla leggendaria corsa del Tourist Trophy dell’Isola di Man, uno degli eventi più spettacolari nel motorsport, a cui partecipò anche la NSU (l’Audi della “prima ora”) con l’omonima TT negli anni ’60. Ecco perché nella mostra c’è spazio per ricordare alcuni modelli NSU come la Rennfox, la Quickly TT e la Prinz TT.

L'Audi TT in Papaya Orange nel 2003

Inoltre, ci sono tutte le generazioni di TT e alcuni modelli speciali come la TT quattro sport del 2005, la TTS Pikes Peak “Shelly” del 2013 e la TT ultra quattro concept, la vincitrice della TT Cup del 2017.

Nel frattempo, la coupé tedesca sta salutando i listini di tutto il mondo con alcune edizioni limitate, come la RS Iconic Edition, prodotta in soli 100 esemplari. E c’è anche una TTS Memorial Edition, acquistabile unicamente dai clienti giapponesi.