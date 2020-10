La vita di Audi si può dividere in 2 parti: prima e dopo l’avvento della trazione quattro. Uno schema meccanico presentato proprio sull’Audi Quattro e prima applicazione della trazione integrale su un’auto europea di serie. Era il 1980 e da allora le vetture di Ingolstadt ne hanno fatta di strada mosse da tutte e 4 le ruote.

A 40 anni di distanza da quell’anno rivoluzionario i festeggiamenti in programma sono saltati causa coronavirus, ma c’è un regalo – o meglio, un omaggio – che la Casa ha voluto fare a uno dei suoi modelli più iconici: si chiama Audi TT RS 40 year of quattro.

Lo stile è tutto

Basta guardarla la coupé tedesca per cogliere al volo i richiami all’indimenticabile (e indimenticata) quattro, con livrea in Alpine White interrotta in alcuni punti da decalcomanie con i colori della divisione Audi Sport, con grafica a richiamare quella della Audi Sport quattro che nel 1987, con Walter Rohrl al volante, vinse la Pikes Peak.

In più alla TT RS 40 years of quattro è dedicato uno speciale kit aerodinamico, comprensivo di alettone posteriore dalle dimensioni più generose rispetto a quello montato sulla RS normale. Infine ci sono i candidi cerchi in lega, con disegno a 7 razze.

All’interno la speciale coupé dei 4 anelli non presenta grosse differenze rispetto alla TT RS di serie, a meno che non si non opti per il pacchetto che elimina i 2 posti posteriori, sostituendoli con un rollbar in carbonio grazie al quale si migliora la rigidità torsionale, tagliando inoltre 16 kg dal peso totale.

C’è poi Alcantara in abbondanza, assieme a dettagli di derivazione prettamente corsaiola come il volante in pelle bianco a ore 12 in bianco e sedili sportivi RS in pelle nappa nera con parte centrale della seduta in Alcantara.

Suona come sempre

A non cambiare, e per fortuna aggiungeremmo, è il motore: 5 cilindri di 2,5 litri da 400 CV e 480 Nm di coppia, scaricati a terra da tutte e 4 le ruote, per una velocità massima di 280 km/h.

Unica pecca dell’Audi TT RS 40 years of quattro, al di là del prezzo superiore ai 110.000 euro e alla tiratura limitata ad appena 40 unità, è il fatto che sia dedicata esclusivamente al mercato tedesco.