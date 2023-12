Le auto abbandonate sono la "passione" di un numero sempre più alto di persone nel mondo. Abbiamo analizzato i perché e i come in un approfondimento che trovate linkato a fondo pagina e oggi parliamo di un nuovo grande ritrovamento avvenuto negli Stati Uniti.

Nei pressi di Whitesboro, in Texas, infatti, c'è un campo pieno di circa 30 auto e camion d'epoca che stanno lentamente marcendo. Tutti i veicoli sono in vendita, ma per recuperarne alcuni è necessario lottare contro Madre Natura e il fango.

Una grande struttura

Un tour della struttura è stato fatto dagli autori del canale YouTube Heart of Texas Barn Finds and Classics, specializzato proprio in questo genere di cose e che mostra chiaramente che, nel campo di "rottami", a farla da padrone sono prima di tutto i pick-up, presenti in grande quantità e per la maggior parte Chevrolet.

Uno Chevrolet C/K degli anni '60

I truck (come li chiamano negli States) della terza generazione della serie C/K del marchio sono soprannominati "carrozzerie squadrate" e sono altamente collezionabili, con prezzi variabili in base alle condizioni e compresi tra i 16.000 e i 18.000 dollari (14.500 euro e 16.500 euro al cambio attuale), mentre gli esemplari immacolati possono raggiungere anche i 35.000 dollari (32.000 euro al cambio attuale).

Insieme a questi ci sono anche molti vecchi autocarri, tra cui alcuni che risalgono agli anni '50 come quelli di terza generazione, sempre da collezione. Sfortunatamente, alcuni di essi sono in cattivo stato e molti presentano tanta ruggine.

Una Chevrolet El Camino

C'è pure una El Camino

Uno dei veicoli più interessanti della collezione è una Chevy El Camino del 1960, a cui manca la parte anteriore, ma la cabina e il pianale di carico sono ancora presenti. Insieme non manca anche una Mercury Capri, un altro pezzo forte di questa collezione. Non è chiaro se qualcuno abbia l'intenzione di acquistare tutti i pezzi e restaurarli.

Il video del ritrovamento