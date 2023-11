Vi ricordate un “Ritorno al Presente” di tanti anni fa con protagoniste due Mazda MX-5? Una era la nuovissima ND dell’epoca, l’altra era una NA rossa con cui sono tornato “indietro nel tempo” e proprio quella Miata era di Andrea Mancini, che io conobbi quando ancora stava costruendo Miataland, il regno indiscusso delle MX-5.

Quando venimmo qui con tutto il team di Motor1, ancora non c’erano gli infissi, le porte, così come di Miata ed Eunos ne trovammo parecchie di meno, ma oggi Miataland è una realtà consolidata in cui rilassarsi in coppia in famiglia o anche da soli, in un resort tra le colline di Todi e Perugia edificato interamente a tema Mazda MX-5, un luogo dove, tra l’altro, le MX-5 le potete anche guidare.

“Limited edition” e dove trovarle

Ad oggi, sono circa 50 le Mazda MX-5 custodite gelosamente a Miataland, dove tra l’altro, potrete trovare anche moto e altre auto da collezione “non Mazda”, ma questa è un’altra storia.

Sì perché, Andrea Mancini è un amante di tutte le auto del creato, ma per le Mazda MX-5 ha davvero una genuina ossessione: nel corso degli anni ne ha infatti collezionate tante e di ognuna ha qualcosa da raccontare sulla trattativa, sul viaggio di ritorno a casa (molte hanno viaggiato in nave fino all’Inghilterra), ma soprattutto, ci sono edizioni limitate da far girare la testa.

Mazda MX-5 ND

In questa collezione si comprende appieno la qualità e la perseveranza di Mazda nel creare diverse versioni speciali di MX-5, attingendo al meglio della componentistica mondiale (Momo, Nardi, BBS, Recaro, Bilstein, Panasonic, Bose e tanti altri) al fine di creare edizioni che fossero apprezzate dai diversi mercati per export, ma anche esclusive per il solo mercato giapponese e anche di queste Andrea Mancini ne possiede alcuni formidabili esemplari.

L’essenza del piacere di guida

Motore aspirato, un perfetto cambio manuale, tanta leggerezza e la trazione posteriore: la piacevolezza che la Miata ci sa ancora regalare è rimasta autentica dopo oltre 30 anni e più di un 1.000.000 di esemplari costruiti.

Appassionati come Andrea Mancini sono quindi un vanto per gli ingegneri e i progettisti di questo fortunato modello che, signori miei, chi ama l’automobile deve guidare almeno una volta nella vita... e dopo questo Garage non ditemi che non sapete dove trovarne una disponibile!