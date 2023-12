Per una volta è il fratello maggiore che imita il più piccolo. Infatti come l'ë-Berlingo recentemente rinnovato, anche Citroën ë-Spacetourer riceve il nuovo look che ha debuttato con la ë-C3. Il nuovo multispazio elettrico può vantare, sul MY24, anche una maggiore autonomia, un nuovo sistema di infotainment e una migliore connettività.

In linea con il restyling globale di tutti i van Stellantis anche l'abitacolo ha ora un aspetto molto più moderno impreziosito anche dai nuovi schermi per infotainment e cruscotto, le palette al volante per regolare il recupero completano l'aggiornamento.

Esterni

Come in precedenza, Citroën ë-Spacetourer 2024 è disponibile nelle lunghezze M (4,98 m) e L (5,33 m ) e offre spazio per un massimo di nove passeggeri. La calandra presenta ora il nuovo logo ovale del marchio. È collegata ai fari da una striscia scura. Anche i fari sono stati ridisegnati; ora recano la nuova firma luminosa Citroën che consiste in una linea verticale e due orizzontali (come sulla Citroën ë-C3). Alla gamma di cinque colori di carrozzeria si aggiungono due nuove tinte metallizzate: Grigio Titanio e Verde Kapari. Ci sono anche nuovi cerchi in lega da 17 pollici.

Citroen ë-Spacetourer (2024)

Le porte scorrevoli laterali possono essere azionate elettricamente come opzione, consentendo alla persona al volante di aprirle e chiuderle con la semplice pressione di un pulsante. In alternativa, le porte scorrevoli possono essere aperte con un "gesto del piede" se si hanno le mani occupate. Anche il lunotto posteriore può essere aperto separatamente per riporre piccoli oggetti se si è parcheggiati troppo vicini per aprire l'ampio portellone.

Interni

All'interno del Citroen e-Spacetuorer 2024, come detto, è presente una nuova plancia. Questa include anche un nuovo schermo touchscreen da 10'' e più vani portaoggetti. A destra della console con le modalità di guida P, N, R e D, c'è ora un vano per la ricarica wireless dello smartphone. Sopra di esso si trova una striscia di alluminio con porte USB; altre due sono presenti nella parte posteriore. Anche il volante è nuovo: appiattito nella parte inferiore, può essere riscaldato e, naturalmente, presenta il nuovo logo.

Citroen ë-Spacetourer (2024)

Il display da 10 pollici della strumentazione digitale, colorato e configurabile, è ora di serie. Inoltre, è presente il già citato schermo touch da 10 pollici con il nuovo sistema di infotainment My Citroën Play. Il sistema è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e dispone del riconoscimento vocale tramite. La versione top di gamma My Citroën Drive Plus dispone di navigazione 3D integrata in rete con informazioni sul traffico in tempo reale.

Citroen ë-Spacetourer (2024)

È possibile scegliere tra 5, 7, 8 o 9 posti. Con il pacchetto Business Lounge, la parte posteriore diventa una sala riunioni. Come opzione, il sedile del passeggero anteriore può essere abbattuto e la panca posteriore a tre posti può essere spostata in lunghezza. Anche i sedili posteriori possono essere rimossi, per creare un piano di carico completamente piatto.

Motori

Il motore elettrico da 100 kW è abbinato a due batterie. Quella da 50 kWh offre un'autonomia dichiarata (secondo il ciclo WLTP) di 224 km, mentre quella da 75 kWh consente ora di percorrere fino a 350 km, 20 km in più rispetto al modello attuale. Come per l'ë-Berlingo, ora c'è un sistema di recupero regolabile in tre posizioni che si controlla tramite nuove palette dietro il volante.

Citroen ë-Spacetourer (2024)

L'ë-SpaceTourer 2024 è dotato di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW e può essere dotato di un caricabatterie trifase da 11 kW opzionale. Su una wall-box da 11 kW, la ricarica completa si ottiene in 4 ore e 50 minuti per la batteria da 50 kWh e in 7 ore e 30 minuti per la batteria da 75 kWh. Con un caricabatterie rapido da 100 kW, bastano 38 o 45 minuti per caricare la batteria dallo 0 all'80%.

Citroen ë-Spacetourer (2024)

SpaceTourer offre fino a 17 ADAS fra cui la telecamera per la retromarcia con Top Rear Vision, il regolatore di velocità adattivo con funzione Stop & Go, oltre alle funzioni di frenata di emergenza automatica con rilevamento pedoni e ciclisti. Inoltre il servosterzo diventa elettrico (anziché elettroidraulico), per ridurre lo sforzo e migliorare la manovrabilità.

Citroën ë-Spacetourer: i prezzi

Al momento in cui scriviamo Citroën non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali del nuovo ë-Spacetourer 2024. Attualmente il prezzo di partenza della versione in commercio è di 52.420 euro. Il modello restylizzato potrebbe costare un po' di più in considerazione delle innovazione che presenta. Ma attendiamo comunque comunicazione ufficiali.

Citroen ë-Spacetourer (2024)

Citroën ë-Spacetourer: i concorrenti

Parliamo di elettrici. I concorrenti diretti di Citroën ë-Spacetourer sono tutti all'interno del gruppo Stellantis cone l'aggiunta di Toyota che da Stellantis prende le piattaforme. Non si può parlare, dunque di una vera è propria battaglia di mercato. Uscendo dalla costellazione franco italiana e azzardando un po' potremmo dire che in attesa di un nuovo Volkswagen T7 Caravelle elettrico l'ID. Buzz potrebbe insidiare l'ë-Spacetourer anche se il target di clientela sono leggermente diversi. Di altro livello Mercedes EQV sia per dotazioni sia per listino.