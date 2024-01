La vietnamita VinFast venderà il suo SUV completamente elettrico VF 3 negli Stati Uniti, lo ha confermato un portavoce della casa auto ai colleghi americani di Motor1.com. La VF 3, destinata agli Stati Uniti, avrà un'autonomia di 125 miglia secondo la normativa EPA (circa 201 km) e le prenotazioni iniziali si apriranno nel corso dell'anno.

Grande rivale della Suzuki Jimny

La VF 3 ha fatto il suo debutto mondiale sei mesi fa in Vietnam. Descritta da VinFast come un "mini-eSUV", le sue proporzioni piccole (due porte e quattro posti) la rendono ideale per le strette strade cittadine.

Ha un design squadrato e ruote da 16 pollici di serie, insomma una fisionomia che la rende la rivale più agguerrita della Suzuki Jimny e chissà se dopo gli Stati Uniti arriverà in Europa. Potrebbe succedere.

La VinFast VF 3 al CES 2024 La VinFast VF 3 dal vivo

All'interno della VF 3 c'è uno uno schermo di infotainment da 10,0 pollici dotato di Apple CarPlay e Android Auto di serie. La seconda fila di sedili è ripiegabile e offre uno spazio di stivaggio massimo di 0,54 metri cubi.

Arriva entro l'anno

VinFast non ha ancora comunicato i dati relativi alla potenza, alle prestazioni o alla trasmissione della VF 3, ma in Vietnam il piccolo SUV viene offerto in due allestimenti: Eco e Plus, ciascuno dotato di un singolo motore elettrico.

Al momento non è chiaro quali siano le caratteristiche di questi due allestimenti, né se saranno offerti ai clienti americani. Potrebbero anche esserci nuove caratteristiche e motori diversi.

Le consegne della piccola VinFast dovrebbero iniziare in Vietnam nel terzo trimestre del 2024 ed entro la fine dell'anno sarà possibile prenotarla negli Stati Uniti con prezzi ancora da comunicare. Continuate a seguirci per sapere se arriverà anche da noi.

Foto: Tim Levin per Motor1