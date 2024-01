Questo video potrebbe risultare davvero triste per gli appassionati di Mopar o di muscle car classiche. Ma c'è ancora speranza per le Dodge e Plymouth arrugginite e bruciate che vedrete. Sono infatti state acquistate negli ultimi anni da appassionati che sperano di farne qualcosa... un giorno.

In attesa di quel giorno, tutte questi bolidi born in USA rimangono in stato di abbandono in un cortile. E se vi state chiedendo quanto potrebbero valere beh, alcuni modelli hanno quotazioni a sei zeri.

Passato glorioso

Il video è stato pubblicato sul canale Youtube Auto Archeology e non viene rivelato il luogo esatto del ritrovamento altrimenti, sospettiamo, più di qualcuno potrebbe fare una visita alla collezione, quasi tutta conservata all'aperto. In totale ci sono più di una dozzina di auto appartenenti al glorioso passato di Mopar, tra cui Dodge, Plymouth e una Chrysler. Provenienti dal mondo General Motors ci sono due Pontiac GTO del 1965 e una Chevrolet Corvette C2 appollaiata sul retro di un demolitore.

Ma il pezzo forte è rappresentato dai modelli con il mitico motore Hemi. Si parte con una Dodge Coronet RT del 1968 che, in base al numero di telaio, montava un V8 Hemi da 426 pollici cubi, pari a 7 litri. Parliamo al passato perché il motore è scomparso. Stessa sorte anche per le Dodge Super Bee del 1969, Plymouth Road Runner del 1969 e del 1970, quest'ultima messa meglio rispetto alle compagne di sventura.

Tesori nascosti

Poi si entra nel fienile. Nascosta all'interno, privata dei pannelli della carrozzeria, c'è una Hemi Cuda del 1970, parcheggiata accanto a una Dodge Challenger R/T del 1970 con un cofano appartenente ai modelli dotati del 426 Hemi, anche se nel video si dice si tratti di un trapianto post vendita. Si tratta comunque di due modelli estremamente desiderabili dai cultori delle muscle car d'epoca. Basta pensare che lo scorso anno la casa d'aste Broad Arrow Auctions ha venduto una Hemi Cuda a quasi 300.000 dollari (circa 273.000 euro).

Insomma, un tesoro abbandonato il cui destino sembra aver riservato una seconda possibilità.