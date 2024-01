Berline, compatte, sportive e SUV. I principali modelli elettrici hanno queste forme, declinate in varie dimensioni e stili, dal più aerodinamico al più squadrato. E di station wagon? Di famigliari a batteria, per il momento, ce ne sono pochissime.

Tra queste, due delle più interessanti sono la Peugeot e-308 SW e la MG5, che condividono tanto in termini di proporzioni, praticità e prestazioni. Analizziamole nel dettaglio.

Esterni

Le somiglianze tra i due modelli partono dalle dimensioni, con la Peugeot che è lunga 4,64 m, appena 4 cm in più della MG5. Al tempo stesso, quest’ultima è più alta della rivale francese (1,52 m contro 1,44 m). Questa differenza di dimensioni si traduce in un buon vantaggio per la 308 in termini di bagagliaio, con una capacità minima di 608 litri che arriva a 1.634 litri abbattendo i sedili posteriori. Nella MG5, invece, si passa da 479 litri a 1.367 litri.

Peugeot e-308 SW MG5

In fatto di praticità, però, la wagon MG ha un asso nella manica: la tecnologia Vehicle-To-Load (assente nella Peugeot) consente di ricaricare dei dispositivi esterni come monopattini o e-bike collegandoli direttamente all’auto, la quale si trasforma in un gigantesco powerbank.

Per il resto, il design è sostanzialmente diverso. Se la MG punta maggiormente su forme taglienti ma complessivamente sobrie, la 308 si distingue per una silhouette slanciata e fari ricchi di personalità.

Sulla famigliare francese, infatti, spiccano il caratteristico “artiglio” del Leone all’anteriore e i proiettori posteriori con effetto tridimensionale.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Peugeot e-308 SW 4,64 m 1,85 m 1,47 m 2,89 m MG5 4,60 m 1,81 m 1,52 m 2,67 m

Interni

Superfici spigolose e un contrasto continuo di materiali caratterizzano gli interni della Peugeot 308 elettrica. La plancia è disposta su due livelli, con l’evoluzione dell’i-Cockpit rappresentata dal quadro strumenti con grafica 3D e il monitor dell’infotainment da 10”.

È presente anche un terzo schermo, l’iswitch, su cui è possibile richiamare cinque diversi tasti digitali per creare una sorta di scorciatoia per altrettante funzioni del sistema di intrattenimento. Qui, ad esempio, è possibile impostare un tasto per la radio oppure per il navigatore.

Peugeot e-308 SW, gli interni MG5, gli interni

La MG ha interni meno d’impatto rispetto alla 308, ma la tecnologia non manca sicuramente. Sulla wagon anglo-cinese c’è un quadro strumenti da 7” e un display centrale da 10,25” ben integrato nella plancia, tra rivestimenti in materiali morbidi e piano black, oltre a una sottile striscia luminosa LED.

Il tunnel centrale è rialzato e presenta altre modanature in nero lucido che accolgono il comando del cambio. Sotto al tunnel stesso è ricavato un vano per sistemare borse e altri piccoli oggetti.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Peugeot e-308 SW 10" 10" 600 litri + frunk da 117 litri MG5 7" 10,25" 530 litri + frunk da 57 litri

Motori

Sulla e-308 SW troviamo un motore elettrico anteriore da 156 CV e 270 Nm alimentato da una batteria da 51 kWh con chimica composta all’80% da nichel, al 10% da manganese e al 10% da cobalto. L’autonomia promessa è di 413 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di ricaricare fino a 100 kW e passare così dal 20 all’80% in meno di 25 minuti.

Peugeot e-308 SW MG5

La MG è disponibile in due versioni da 177 CV (Comfort) e 156 CV (Luxury), entrambe con 280 Nm. La variante più potente è accoppiata a una batteria da 50,3 kWh LFP (litio-ferro-fosfato), mentre la seconda utilizza un accumulatore da 61,1 kWh in litio-nichel-manganese-cobalto. L’autonomia massima è di 400 km nella 156 CV, mentre la velocità di ricarica tocca i 100 kW in corrente continua.

Prezzi

Il listino della MG5 parte dai 34.490 euro dell’allestimento Comfort con motore da 177 CV e arriva a 40.490 euro per la Luxury con motore da 156 CV (che permette un’autonomia superiore fino a 380 km).

Vista l’unica motorizzazione disponibile, sulla Peugeot si può scegliere solo l’allestimento. L’Allure costa 42.780 euro, mentre la GT 45.240 euro.