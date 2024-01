Il Ford Tourneo Courier cambia volto. Il multispazio della Casa americana adotta uno stile alla moda senza perdere nulla in termini di praticità. Anzi, le maggiori dimensioni rispetto al modello precedente, lo rendono ancora più interessante per chi viaggia spesso in famiglia o con tanti bagagli al seguito.

I cambiamenti importanti riguardano anche le motorizzazioni, col debutto di una versione elettrica che entrerà nel listino nei prossimi mesi.

Nuovo Ford Tourneo Courier 2024: design esterno

Interamente ridisegnato, il Tourneo Courier ha un look ispirato a quello di SUV e crossover. Il cofano più alto rispetto al precedente modello e il frontale massiccio trasmettono subito solidità, mentre i fari LED uniti al centro da una striscia luminosa danno ulteriore personalità al multispazio di Ford.

Ford Tourneo Courier (2024)

Le fiancate sono massicce, mentre il tetto a contrasto (optional) dà un senso di dinamicità al Tourneo Courier. Più tradizionale la zona posteriore, dove troviamo le classiche luci a sviluppo verticale e una soglia di carico bassa per facilitare l’accesso al vano bagagli.

Sette le verniciature disponibili: Cactus Gray (di serie), Frozen White, Solar Silver, Agate Black, Fantastic Red, Desert Island Blue e Bursting Green.

Nuovo Ford Tourneo Courier 2024: dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio Ford Tourneo Courier (vecchio) 4,15 m 1,76 m 1,74 m 2,49 m Da 395 a 1.656 litri Ford Tourneo Courier (nuovo) 4,34 m 1,87 m 1,82 m 2,69 m Da 570 a 2.162 litri

Nuovo Ford Tourneo Courier 2024: interni

L’abitacolo del nuovo Tourneo Courier è stato completamente rivisto. Ora, a bordo troviamo il sistema multimediale SYNC 4, con la possibilità di gestire navigazione, multimedialità e connettività (ci sono Android Auto e Apple CarPlay wireless) direttamente dal monitor touch da 8”.

Ford Tourneo Courier, gli interni

Il quadro strumenti digitale sostituisce quello analogico e mostra tutte le principali informazioni sulla vettura, oltre a replicare i segnali stradali e i limiti di velocità. Ci sono anche la postazione di ricarica wireless per lo smartphone, le porte USB e un supporto per cellulare integrato nel cruscotto.

I rivestimenti sono in tessuto tecnico, mentre a livello di praticità troviamo una panca posteriore con tre posti e la possibilità di abbattere i sedili in modalità 60/40. Così, si riescono a caricare oggetti lunghi fino a 1,4 metri, per una capacità totale che arriva a 2.162 litri.

Nuovo Ford Tourneo Courier 2024: motori

Il Tourneo Courier 2024 è disponibile con un 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV abbinabile a un cambio manuale a 6 marce o a un nuovo automatico a doppia frizione a 7 rapporti. In alternativa, da fine 2024 si potrà scegliere anche la versione elettrica E-Tourneo da 136 CV e una percorrenza dichiarata di circa 368 km nel ciclo WLTP.

Nuovo Ford Tourneo Courier 2024: prezzi

La gamma del Ford è composta da due allestimenti: Titanium e Active, col primo che parte da 23.950 euro, mentre il secondo da 26.450 euro. Per quanto riguarda la dotazione, nel Titanium spiccano i vetri posteriori oscurati, il climatizzatore automatico, i tergicristalli automatici, i retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente e le barre sul tetto in color argento.

Ford Tourneo Courier (2024)

L’Active, invece, ha una griglia specifica, cerchi in lega da 17”, volante con rivestimento Sensico Premium e rete ferma oggetti per il bagagliaio.

A prescindere dall’allestimento scelto, sono di serie i seguenti assistenti alla guida: Lane Keeping System, Pre-Collision Assist, Traffic Sign Recognition, Driver Alert, Wrong Way Alert e Cruise Control.

Nuovo Ford Tourneo Courier 2024: le rivali

Per quanto riguarda le possibili concorrenti, possiamo prendere in esame modelli come la Citroen e-Berlingo o l'Opel Combo E-Life, entrambe solo elettriche da 136 CV.

Citroen e-Berlingo 2024 Opel Combo Electric (2024)

Crescendo di dimensioni, si possono aggiungere anche Renault Kangoo (disponibile anche nella carrozzeria Grand Kangoo più lunga di 42 cm e con 7 posti), la Peugeot Rifter (solo elettrica da 136 CV) e la Volkswagen Caddy (anche nella versione Maxi da 4,85 m, con motori 1.5 a benzina da 114 CV e 2.0 TDI da 102 e 122 CV).