In tutto il mondo i furti di auto o di componenti sono purtroppo all'ordine del giorno. Che si tratti di cerchi in lega, convertitori catalitici, sistemi di infotainment o semplici oggetti presenti in abitacolo, succede purtroppo molto spesso.

Nel caso di questa Porsche Taycan Cross Turismo, i malviventi hanno deciso di rubare i fari. Le foto del danno sono state pubblicate su Reddit dall'utente No_Supermarket9751 e si vede chiaramente la tecnica utilizzata per asportare i preziosi gruppi ottici a matrice di LED: tagliando direttamente la carrozzeria.

Il furto dei fari

L'incidente è avvenuto lunedì sera a Dusseldorf, in Germania, ha raccontato il creator ai nostri colleghi di Motor1.com Germania. La Porsche era regolarmente parcheggiata in strada e i ladri hanno usato delle potenti cesoie per tagliare i parafanghi e accedere alle luci.

Guardando le poche foto divulgate dell'incidente, sembrerebbe come se la Taycan verde fosse passata per un grande apriscatole, di quelli che si usano regolarmente in cucina.

Un costo altissimo

A causa della gravità del danno, la Taycan è stata rimorchiata in un centro Porsche vicino per effettuare tutte le riparazioni del caso, dove resterà fino a quando i fari non saranno sostituiti e i danni alla carrozzeria non saranno riparati completamente.

A seconda del tipo di impianto scelto in fase di configurazione, se semplicemente adattivo o se dotato di tecnologia a matrice di LED, un singolo fanale della prima elettrica di Zuffenhausen può costate fino a circa 4.000 euro, un valore che esclude il valore delle centraline di controllo, con prezzi variabili tra i 700 e i 1.000 euro l'una.

Se poi includiamo anche i costi di acquisto, sostituzione e verniciatura dei due parafanghi, il totale delle riparazioni potrebbe arrivare a toccare se non addirittura superare i 10.000 euro.