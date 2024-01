L'auto distrutta che vedete in foto è una Kia Spectra 5, una berlina media che la casa coreana vende esclusivamente negli Stati Uniti e in altri mercati occidentali.

In base a quanto comunicato dalla polizia americana, è finita nella voragine dopo che un ladro ha ignorato le barriere e i segnali di chiusura della strada. Il tutto è avvenuto su un tratto di Sandlake Road in Oregon, a seguito di una frana.

Come è andata

Secondo un post pubblicato lunedì su Facebook dall'ufficio dello sceriffo della contea di Tillamook, nello Stato americano, l'auto è stata rubata dalla casa del proprietario la mattina presto del 21 gennaio.

L'ora esatta dell'incidente è sconosciuta, ma l'ufficio dello Sceriffo ha ricevuto una chiamata intorno alle 8:00 del mattino per un'auto "capovolta e in fiamme". All'arrivo, le autorità hanno scoperto che il cartello di chiusura della strada e la barriera erano stati rimossi. Non è stato trovato nessuno dentro l'auto e non si hanno notizie di feriti.

Sempre secondo l'ufficio dello Sceriffo, il proprietario della Kia vive a circa 8 km dal luogo dell'incidente e ha chiamato la polizia circa un'ora dopo l'incidente per denunciare il furto dell'auto.

L'importanza dei cartelli

Anche se l'incidente è avvenuto negli Stati Uniti, lontano dalla realtà italiana, è importante per ricordare a sua volta l'importanza dei cartelli stradali, soprattutto in prossimità di cantieri o di frane e smottamenti.

Permettono infatti di capire la condizione della strada anche a distanza di km e la loro rimozione è una pratica illegale e molto pericolosa, soprattutto in aree geografiche spesso soggette a frane o a smottamenti del terreno, come le Regioni del Centro Sud della nostra Penisola.