La Toyota Yaris Cross è stata una delle auto più vendute in Italia nel 2024, quarta con 34.981 unità. Un modello di successo non solo nel Bel Paese che alla fine dello scorso anno si è rinnovato specialmente sotto il cofano, con l'introduzione di una motorizzazione - naturalmente full hybrid - più potente.

Ora il B-SUV giapponese si può ordinare con prezzi a partire da 28.650 euro per la versione da 115 CV e 33.400 per quella da 130 CV. Vediamo ora il listino completo della Toyota Yaris Cross 2024.

Tanti allestimenti e tanta tecnologia

La gamma della Toyota Yaris Cross è stata rivista per il 2024 con l’introduzione della nuove versione Premiere Edition, che va ad affiancarsi alle già esistenti Active, Trend, Lounge e GR Sport.

Partendo dal basso, il listino si apre con la versione d'accesso Active, che per il nuovo anno viene arricchita con il pacchetto T-Mate comprensivo di Toyota Safety Sense aggiornato, nuovo sistema di infotainment Toyota Touch3 con schermo da 9 pollici con Apple Carplay e Android Auto wireless, strumentazione digitale da 7", sistema audio a 6 altoparlanti, 2 porte USB-C, interni in tessuto rivisitati e il bagagliaio con doppio fondo.

Toyota Yaris Cross 2024

Un gradino sopra si posiziona la Toyota Yaris Cross Trend che, oltre alle novità già previste per la Active, guadagna il nuovo sistema di infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 10,5".

Proseguendo troviamo poi gli allestimenti Lounge e GR Sport, i più completi che per il 2024 si aggiornano con una novità molto importante: il nuovo motore 1.5 Hybrid da 130 CV, abbinato al nuovo sistema di infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 10,5 pollici e al Digital Cockpit da 12,3 pollici. Per queste due versioni, proprio come in passato, l'unico optional disponibile resta il Tech Pack, che comprende il sistema di parcheggio automatico.

Toyota Yaris Cross 2024, gli interni

Come anticipato, una delle novità più importanti del listino della Toyota Yaris Cross per il 2024 è poi la nuova versione Premiere, il nuovo allestimento top di gamma che comprende alcune dotazioni tecnologiche nuove. Tra queste figurano, per esempio, i fari anteriori Matrix LED con proiettori AHS, l'impianto audio JBL a 8 altoparlanti, l'head-up display, il sistema di controllo angoli ciechi BSM, il portellone posteriore ad apertura automatica e la smart digital key di serie.

A livello estetico, invece, questa nuova versione è dotata della verniciatura bicolore Urban Khaki, dei cerchi da 18 pollici, degli interni in pelle e tessuto Premium Black e dei paraurti anteriori e posteriori specifici.

La Toyota Yaris Cross 2024 ha emissioni di 115 g/km e rientra quindi in terza fascia per gli incentivi auto 2024, con uno sconto pari a 2.000 per chi rottama una vecchia auto Euro 0 - Euro 4. A tale cifra si aggiungono 6.000 euro di beneficio da parte di Toyota in caso di rottamazione, 4.250 con permuta.

Toyota Yaris Cross 2024, prezzi e allestimenti