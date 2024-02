Una volta, l'unico modo per esplorare il mondo era esplorarlo davvero. Purtroppo, non possiamo passare tutta la vita in viaggio alla ricerca di cose belle da vedere e, anche se potessimo, alcuni luoghi non sono facilmente esplorabili a piedi o nascondono realtà che si possono vedere solo dall'alto.

Per esempio, chi sapeva che nei sobborghi di Chicago c'erano i resti di una pista di accelerazione nascosti dagli alberi? Noi lo sappiamo, grazie a Google Earth. E ora lo sapete anche voi.

Alcuni membri del gruppo Facebook Google Earth, Structure and Anomalies hanno segnalato questa avventura virtuale a tema motoristico ai nostri colleghi di Motor1.com US ed ecco cosa hanno trovato.

Brooklands

Località: Weybridge, Inghilterra

Coordinate: 51°19'16 "N 0°25'47 "W

Probabilmente la pista fantasma più famosa del mondo, l'ultima gara a Brooklands si è svolta nel 1939 (se si esclude la follia di James May con le slot car Scalextric nel 2009), ma porzioni dell'ovale con le sponde ripide esistono ancora oggi. Del resto, gran parte del tracciato originale è visibile anche dall'alto, nonostante il notevole sviluppo del sito dai suoi giorni di gloria.

Mid-America Raceway

Località: Wentzville, Missouri USA

Coordinate: 38°50'48 "N 90°54'57 "W

Un tempo un circuito stradale di 2,8 miglia con una pista di accelerazione, il circuito è stato chiuso nel 2004 ed è ora un'estesa lottizzazione. L'estremità meridionale della pista è scomparsa, ma nella parte superiore della foto si possono vedere porzioni della pavimentazione originale che ancora serpeggiano nel paesaggio.

EG&G Proving Grounds

Località: D'Hanis, Texas USA

Coordinate: 29°24'42 "N 99°21'48 "W

I resti di questa enorme pista ovale stanno cuocendo al sole a circa sette chilometri a nord-ovest di D'Hanis, in Texas. Questo è stato condiviso anche nel gruppo Facebook di Google Earth, ma non si tratta di una pista da corsa. Dopo un po' di ricerche, i nostri colleghi hanno trovato un video su YouTube che descrive il luogo come un impianto di prova di cinque miglia utilizzato dalla società Edgerton, Germeshausen e Grier, Inc. ormai scomparsa. La natura dei test e lo stato attuale dell'impianto sono sconosciuti.

Surfers Paradise International Raceway

Località: Carrara, Queensland Australia,

Coordinate: 28°00'46 "S 153°22'25 "E

La circonvallazione di questa comunità balneare fa da contorno al vecchio tracciato stradale di 2,0 miglia. Il piccolo rettilineo di pavimentazione interrotta leggermente in alto e a destra rispetto al centro (accanto al testo Master Mindset) è tutto ciò che rimane del tracciato originale, che ha visto numerose gare di durata ed è stato una tappa regolare del Campionato australiano Touring Car fino alla sua chiusura nel 1987.

Paramount Ranch Raceway

Località: Agoura Hills, California USA

Coordinate: 34°07'05 "N 118°45'10 "W

Questo tracciato potrebbe essere difficile da individuare, quindi abbiamo tracciato in rosso il tracciato originale di 2,0 miglia con un po' di aiuto da parte di David Williams, un utente di Facebook che ha segnalato la pista a Motor1.com. Alcune parti sono ancora esistenti, come la grande curva in basso a destra e il rettilineo. Altri tratti sono ancora visibili come sentieri sterrati, ma la vita ufficiale della pista è durata solo dal 1956 al 1957, perché ritenuta troppo pericolosa. Ha vissuto una seconda vita come location utilizzata per le riprese cinematografiche negli anni '50 e '60. Oggi fa parte del National National Party. Oggi fa parte del National Park Service come sito storico.

Dakota Intermountain Dragway

Località: Belle Fourche, South Dakota USA

Coordinate: 44°42'33 "N 103°53'41 "W

Situata vicino al confine con il Wyoming, questa pista di accelerazione da un quarto di miglio e un piccolo circuito ovale si chiamavano Black Hills Dragway. Dragstriplist.com ci dice che è stata aperta nel 1972 e che un tempo aveva 500 posti a sedere. I posti a sedere e gli edifici sono scomparsi da tempo, ma la pista è ancora in piedi... anche se con alberi che crescono tra le fessure.

Century 21 Raceways

Località: Aurora, Colorado USA

Coordinate: 39°44'55 "N 104°43'46 "W

Ecco un'altra combinazione ovale/drag strip, questa volta all'ombra di Denver. Aurora è un sobborgo settentrionale e, secondo na-motorsports.com, questo piccolo impianto ha avuto una vita altrettanto breve dal 1971 al 1973. Consisteva in un ovale da 3/8 di miglio con una pista a otto e in una pista di accelerazione da un quarto di miglio che vi si collegava, visibile qui in basso nell'immagine. Entrambi sono chiaramente visibili nella vista satellitare, ma passando alla vista stradale si notano i recenti sviluppi dell'area, che hanno probabilmente cancellato i resti rotti.

Oswego Drag Raceway

Località: Oswego, Illinois

Coordinate: 41°41'10 "N 88°23'15 "W

A circa 40 miglia a ovest del centro di Chicago si trova un fitto boschetto di alberi che nasconde i resti di una pista di accelerazione un tempo fiorente. L'Oswego Drag Raceway aprì nel 1954 e rimase in funzione per 25 anni, per poi soccombere all'espansione dei sobborghi della Windy City. Tutto, tranne la pista stessa, è scomparso, anche se a questo punto è coperto da alberi e circondato da suddivisioni.

E voi avete mai usato Google Earth per cercare qualcosa di simile? Fatecelo sapere sui nostri canali social!