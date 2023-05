Avete mai visto una spider con i cingoli e pronta a scalare una pista da sci? Anche se può sembrare qualcosa di impossibile, una casa nel 2018 ci ha provato davvero, con risultati del tutto soddisfacenti.

Si tratta di Nissan, che in occasione del Salone di Chicago dello stesso anno ha presentato la 370Zki, letteralmente 370-Ski, un'esemplare cabrio della sportiva equipaggiato con un sistema di cingoli e sci su tutte e quattro le ruote.

Potente e veloce, anche in montagna

Come anticipato, siamo nell'anno 2018, al "freddo" Salone di Chicago. A grande sorpresa Nissan, durante le prime giornate della kermesse, toglie i veli da un esemplare unico: una spider con cingoli, un'auto costruita in poche settimane, sfidando diversi ovvi ostacoli per tutti gli adattamenti e le trasformazioni necessarie.

Nissan 370Zki, il frontale con gli sci Nissan 370Zki, il posteriore con i cingoli

Innanzitutto, al posteriore, per fare spazio ai cingoli marchiati Dominator e prodotti dalla American Track Truck, Inc., è stato necessario rimuovere interamente il sistema di trasmissione, per lasciare spazio a un nuovo kit di rialzo del telaio fino a 7,5 cm.

Insieme, anche le molle delle sospensioni anteriori hanno richiesto la realizzazione su misura di nuovi attacchi specifici, abbinati a distanziali sempre da 7,5 cm. I freni originali, poi, sono stati mantenuti invariati, ma sono stati abbinati e dei nuovi tubi in treccia riposizionati, al pari dello scarico, che a sua volta ha subito alcune modifiche per poter essere installato al fianco della nuova meccanica.

Nissan 370Zki, tutta la meccanica

Per quanto riguarda la parte anteriore, invece, qui le sospensioni sono state modificate e rialzate per poter ospitare i due nuovi sci, a loro volta agganciati ai mozzi delle ruote di serie con dei distanziali.

A livello strettamente meccanico, infine, il motore - il classico V6 della roadster in grado di sviluppare 332 CV - e la trasmissione sono stati montati in una posizione rialzata e abbinati a una piastra di protezione.