Al di là delle vicende legate agli incentivi 2024 (quelli per le auto a benzina e diesel sono finiti), le Case continuano a proporre a febbraio finanziamenti con sconti e rate a tasso agevolato: nel caso dell’offerta Progetto Valore Volkswagen c’è ad esempio la recente T-Roc in allestimento Edition Plus, offerta con quasi 2.500 euro di ribasso sul listino. Vediamo i dettagli.

La Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV Edition Plus è proposta a 27.821 euro, prezzo chiavi in mano IPT esclusa, grazie a un contributo di Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti, partendo da un listino di 30.300 euro.

Per aprire la pratica è richiesto un costo di 360 euro, con un anticipo di 5.600 euro e 35 rate mensili di 168,98 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,00%). Le spese di incasso ammontano a 2,25 euro al mese, e la maxi rata finale (VFG) è di 19.840,74 euro.

In caso di restituzione o sostituzione, va rispettato il limite chilometrico di 30.000 km totali, con un costo di 0,07 euro per ogni km in esubero; se invece si intende tenere la T-Roc, si può anche rifinanziare la rimanenza.

L’allestimento Edition Plus comprende alcuni accessori come apertura keyless, cerchi in lega da 17”, colore metallizzato, vetri posteriori oscurati e videocamera posteriore, e con il finanziamento è inclusa un’estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 km. C’è poi la formula di manutenzione prepagata We Care Essential che permette sconti in base alla percorrenza fino al 50%.

Vantaggi

Volkswagen mantiene la sua proposta di finanziamento con mini rate e maxi rata finale sulla T-Roc anche per il mese di febbraio; la Casa consente di ottenere uno sconto, la garanzia estesa e anche la possibilità di variare la rata mensile.

Svantaggi

L’anticipo che supera il 20% del prezzo scontato è abbastanza consistente, se non compensabile con una permuta; attenzione anche alle spese fisse e agli oneri finanziari.

In sintesi