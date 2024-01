La gamma Volkswagen si arricchisce col nuovo allestimento Edition Plus. Dedicato a Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan e Touran, questa nuova versione consente di avere un equipaggiamento piuttosto completo a un extra prezzo di 200 euro rispetto all’allestimento Life (chiamato Business sulla Touran).

Ecco nello specifico la dotazione prevista per i singoli modelli.

Come cambiano Polo, T-Cross e Taigo

Partendo dalla Polo, sulla compatta di Wolfsburg l’Edition Plus aggiunge la retrocamera, i finestrini posteriori oscurati e il climatizzatore automatico bizona con comandi touch. Secondo la Casa, il risparmio per il cliente è di 850 euro (30 euro al mese in meno se si sceglie la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen per 36 mesi).

Volkswagen Polo Volkswagen T-Cross restyling Volkswagen Taigo

La T-Cross – protagonista di un recente restyling – vanta cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata, vetri posteriori oscurati, sistema senza chiave Keyless, retrocamera e Light & Vision Pack Plus, sensore pioggia per tergicristalli e sistema di spegnimento automatico abbaglianti Light Assist. In questo caso, il risparmio è di 2.100 euro sul listino e 80 euro sulla rata mensile.

La Taigo Edition Plus aggiunge alla dotazione di serie della Life gli stessi accessori che contraddistinguono la T-Cross Edition Plus. In questo caso il risparmio per il cliente sul prezzo di listino dei singoli accessori è di 2.200 euro, mentre il risparmio in caso di scelta della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen 36 mesi è di circa 80 euro al mese rispetto a una Taigo Life con pari dotazione.

La dotazione di T-Roc, Tiguan e Touran

Passando alla T-Roc, l’Edition Plus completa la dotazione della Life con cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, sistema Keyless e retrocamera, con un risparmio di 2.600 euro sul listino e 100 euro sulla rata mensile.

La rinnovata Tiguan è tra i modelli più ricchi nell’allestimento Edition Plus, con l’allestimento che aggiunge i seguenti optional: cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata e fari anteriori IQ.Light LED Performance (con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica Dynamic Light Assist, luci All Weather, di svolta e per autostrada, gruppi ottici posteriori a LED effetto 3D, listelli illuminati tra i fari anteriori e alle maniglie delle porte).

Volkswagen Tiguan Volkswagen T-Roc Volkswagen Touran

Inoltre, sono presenti il Comfort Pack (sistema di apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, funzione di memorizzazione del parcheggio, apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica intelligente con pulsante, impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione antirimorchio, dispositivo di sicurezza Safelock) e lo Style Pack (listelli e mancorrenti cromati, vetri posteriori oscurati).

In totale, Volkswagen dichiara un risparmio di 4.800 euro e 200 euro sulla rata mensile.

Infine, la Touran aggiunge all’allestimento Business numerosi optional, tra cui cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata, Easy Open & Close Pack (apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica con telesbloccaggio), telecamera di retromarcia Rear View, fari anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica, sedili anteriori riscaldabili, antifurto volumetrico con chiusura centralizzata Safe.

In questo caso il risparmio per il cliente sul prezzo di listino dei singoli accessori è di 5.800 euro, mentre il vantaggio in caso di scelta della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen 36 mesi è di circa 200 euro al mese rispetto a una Touran Business con pari dotazione.